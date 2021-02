Formanden for Liberal Alliance i Roskilde, Hans-Petter Dalen, tror, at partiet har gode chancer for at få valgt flere end Lars-Chr. Brask til byrådet ved efterårets valg.

Send til din ven. X Artiklen: Roskildes LA-formand ønsker: Opgør med misundelses-politik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildes LA-formand ønsker: Opgør med misundelses-politik

Roskilde - 11. februar 2021 kl. 05:14 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

- Vi skal have et opgør med misundelses-politikken eller den alt for udbredte janteloven. Når mennesker får lov til at tjene flere penge, vokser samfundets rigdom, og så er der også råd til at hjælpe de svageste i samfundet.

Sådan sammenfatter formanden for Liberal Alliance i Roskilde Hans-Petter Dalen et hovedpunkt i partiets og sin egen politiske tænkning.

Han er overbevist om, at LA vil få et gennembrud ved efterårets kommunevalg i Roskilde, der er blevet en 'politisk højborg' for partiet.

Ikke mindst fordi spidskandidaten, byrådsmedlem Lars-Chr. Brask, der i starten af 2020 skiftede fra Venstre, efter hans opfattelse har stærk gennemslagskraftig og vil kunne trække mange stemmer, så man kan få flere valgt.

Siden Brask kom til Liberal Alliance, har partiet i Roskilde således tredoblet sit medlemstal til 150.

Tættere på Europa

Accenten røber stadig, at han er opvokset nord for Skagerak i den danske konges gamle dobbelt-monarki. Som mange af de øvrige nordmænd i Roskilde er han faldet godt til, og de udgør på mange måder en slags 'fremmedarbejdernes første division'.

Efter at han og konen havde arbejdet flere år i Irland, fik det en søn og ville tættere på bedsteforældrene - men heller ikke for tæt, så de valgte i stedet Danmark og efter et år her i landet Roskilde.

- Som barn var jeg ofte på camping-ferie i Danmark med mine forældre, så for mig er det gammel kærlighed. Her er plads til sjov og frihed, og mentalt er man samtidig tættere på Europa, imens de hjemme i Norge giver EU skylden for alt muligt. F.eks. de tilbagevendende bileftersyn, der er nødvendige, hvis man skal køre til andre lande - og som skulle foregå under alle omstændigheder.

Overtalt af Damgaard

- Min far var trofast vælger hos Arbejderpartiet (det norske S), mens jeg havde en lang mere liberal holdning, så vi fik mange gode diskussioner.

- Jeg var i Oslo med til at oprette en ungdomsafdeling af Fremskridtspartiet, fordi de havde en politik, der støttede kapitalisme og en liberal markeds økonomi. Men inden længe gik jeg ud igen, fordi der var alt for meget racisme, som jeg ikke kunne stå model til.

Da Hans-Petter Dalen kom til Danmark sympatiserede han med Venstre og Konservative uden dog at være medlem noget sted. For et par år siden fik Liberal Alliances lokale kandidat til byråd og Folketing, Knud Erik Damgaard, ham dog overbevist om, at han snarere hørte til der.

- Jeg kan tilslutte mig de fire vigtigste LA-principper: Mindre skat, mere frihed, øget vækst og mindre bureaukrati.

- Vi skal væk fra misundelse og mindreværd, så der bliver bedre plads til alle, som vil udrette noget. Du får det jo ikke selv dårligere, fordi andre tjener mere - det giver bare øget rigdom i samfundet, hvilket er til gavn for os alle, argumenterer Hans-Petter Dalen.

Godt liv i Roskilde

- Nu er konen og jeg blevet meget glade for at leve her i Roskilde, og vi overvejer at flytte fra Jyllinge Nordmark ind til selve byen.

- Roskilde er overskuelig, men kan alligevel få alt. Samtidig er her så mange flotte bygninger, en stolt historie og alle muligheder for at få andre oplevelser.

- Vi kan godt lide at spise på Mumm, Rådhuskælderen eller Vigen og at drikke vin og øl hos Skänk. Mulighederne for at udfolde sig er så mange, og det giver alle muligheder for et godt liv, forklarer Hans-Petter Dalen.

En bedre kommune

Politisk kunne han dog tænke sig et 'system-skifte' i Roskilde, men erkender at chancerne for et andet flertal måske ikke er så store ved det førstkommende valg.

- Men vi skal under alle omstændigheder arbejde hårdt for det, og man ved jo aldrig, for det kan hurtigt vende i politik, og der er absolut brug for det, forklarer Dalen.

- Fremfor alt skal økonomien rettes op. Det kan jo ikke være rigtigt, at kommunens kasse i en så velstående by er næsten tom. Det peger tydeligt på dårlig ledelse.

- Problemet er ikke så meget, at man bygger en svømmehal, der bliver meget dyrere end forventet. Det er langt værre, at vi har for få investeringer i nye anlæg, og at man bruger for mange penge på drift hvert eneste år.

- Eksempelvis bruger Roskilde mange flere penge på skolerne end de fleste andre steder, men vore børn lærer jo ikke mere af den grund, kan man se. Her er absolut noget at tage fat på, fremfor bare at ladet det fortsætte, mener LA-formanden, der arbejder energisk videre for at få gennemført sine idéer.

Blå bog

Navn: Hans-Petter Dalen

Født 1970 i Oslo, hvor

Faderen arbejdede i bilbranchen og

Moderen var kantinebestyrer.

Efter studentereksamen var han et år ved militærpolitiet.

Bachelor i international markedsføring.

Kom i 2004 sammen med sin hustru til Danmark og Roskilde efter tre år i Irland.

Kunne liges så godt passe sit chef-job hos IBM herfra.

Konen arbejder også i data-branchen og sammen har de en søn på 18.