Roskildensers onlineboghandel scorer millioninvestering

Roskilde - 20. marts 2021

Rasmus Vittrup Halvor, iværksætter og direktør bag onlineboghandlen Tales.dk, har sammen med sit hold store planer for fremtiden. Og nu har andre kræfter også fået øjnene op for potentialet i virksomheden. Den succesfulde onlineboghandel har nemlig landet en millioninvestering fra investorerne i DanBAN og Vækstfonden.

- Vi er meget overvældede over interessen, lyder det fra Rasmus Vittrup Halvor.

Og det er der grund til at være. Investeringen betyder således, at Tales.dk har sikret sig hele 4,5 millioner kroner til virksomhedens fortsatte udvikling.

Skulle kæmpe om investorer For overhovedet at nå til, at man ender med så pæn en investering, skal man igennem et forløb, hvor det vigtigste er at komme igennem nåleøjet hos investorerne.

- Der er en nemlig screeningproces, forklarer Rasmus Vittrup Halvor.

Som del af denne proces skulle Tales.dk for eksempel forsøge at sælge sig selv til et investorarrangement. Her var der også konkurrence at mærke, da andre virksomheder ligeledes kæmpede om investorernes gunst og penge.

- Vi var så ude at præsentere til eventet. Der var en pitch-runde med 20 investorer, som alle sammen var super interesserede, hvilket ikke sker så tit, siger Rasmus Vittrup Halvor om den succesfulde pitch.

Præsentationen af Tales.dk må siges at have løbet med pengemændenes opmærksomhed, for ud af de 20 interesserede investorer valgte 10 af dem efterfølgende at investere i virksomheden. Midlerne er der allerede blevet taget hul på, så medarbejderstaben nu er fordoblet. Samtidig er man rykket ind i nye lokaler på Østerbro i København.

App og udland på vej Rasmus Vittrup Halvors familie bor fortsat i Roskilde, hvor iværksætteren i sin tid tog sin studentereksamen og startede eBogreolen.dk, som altså nu har udviklet sig til Tales.dk. Han er i dag selv flyttet til København. Her havde webshoppen også inden flytningen til Østerbro sin base.

I august 2020 lancerede Tales.dk sig desuden i England med websitet Tales.as. Målet er endvidere, at virksomheden vokser sig til at blive en stor boghandel i Norden - og så brygges der på flere nye tiltag.

- Der kommer en streamingtjeneste-app. Så kan man læse, lytte og streame igennem den, afslører Rasmus Vittrup Halvor.

Der vil komme mere nyt om tjenesten det næste halve år, fortæller han.

Lige nu findes der tjenester som Mofibo og Storytel, der i forvejen er stærke spillere i den branche, men Rasmus Vittrup Halvor er fortrøstningsfuld for fremtiden. Han ser frem til udviklingen af streamingversionen af Tales.dk.

- Der handler det om at komme ud og vinde det danske marked, siger den populære iværksætter om app-planerne.

