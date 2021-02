Roskildenserne strømmer til: Åndehullet i havnen

Mens roskildenserne er spærret inde af corona og ikke kan foretage sig ret meget, fordi næsten alt er lukket, er Roskilde Havn blevet et yndet åndehul, hvor folk strømmer til.

I det flotte lys fra den klare vintersol med is på fjorden nyder mange mennesker en tur her ved molerne eller ud af stien langs Kællingehaven mod parken i den vestlige del af Sct. Hans og Boserup Skov.

Om hverdagen er her pæn trafik, og i weekend'erne kan der næsten blive trængsel. Heldigvis er langt de fleste mennesker gode til at overholde den nødvendige afstand.

En lille forfriskning er der også mulighed for at indtage ved et udendørs serveringssted hos Sorte Børs.