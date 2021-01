Roskildensere under corana får god vin til at hygge med

Mens folk er tvunget til at blive hjemme under corona-nedlukningen forkæler de sig selv med kvalitetsmad og ordentlig vin, fortæller vinhandlere i Roskilde. (Foto: Colourbox)

Mens roskildenserne er tvunget til at holde sig hjemme for at holde corona-smitten nede, bruger mange den ekstra tid til at hygge sig med et godt glas vin.