I 1917 købte C.L. David ejendommen Kronprinsessegade 70 i København. Med dette køb havde han sørget for en passende bolig til sig selv og plads til sin voksende kunstsamling. Foto fra 1958. Foto: Davids Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Roskildedrengen bag Davids Samling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Roskildedrengen bag Davids Samling

Roskilde - 27. maj 2021 kl. 18:16 Af Henrik Denman Kontakt redaktionen

Mange med interesse for dansk guldalderkunst og islamisk kultur har besøgt museet Davids Samling overfor Kongens Have i København. Her ligger Skandinaviens største samling af islamisk kunst. Den er desuden en af den vestlige verdens 10 fineste af sin art.

Læs også: Berømt teolog blev sendt i eksil i Roskilde af kongen

Alle kender også statsministerens bolig, Marienborg, om ikke andet så fra nytårstalen på tv, som statsministeren holder fra Marienborg.

Og hvad har kunstmuseet og statsministerens bolig så til fælles? De var begge ejet af den kendte højesteretssagfører og kunstsamler, C.L. David - og han blev født i Roskilde.

Hans fulde navn var Christian Ludvig Julian David, og han fødtes i Roskilde den 30. juli 1878. Hans forældre var Magdalene Juliana Hagen og jernbaneingeniør Johannes Hage Christian David. De flyttede til Roskilde som nygifte.

Faren blev ingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt og ansat i Det sjællandske Jernbaneselskab netop i den periode, hvor jernbanerne revolutionerede dansk transportvæsen. Han blev stationeret i Roskilde, da forbindelsen videre til Korsør netop var åbnet.

Kendte i Roskilde Spørger man folk, vil de hurtigt nikke genkendende til navne som Lise Nørgaard og Gustav Wied, når man spørger om kendte roskildensere.

Men der er mange andre fra Roskilde, som var landskendte i deres samtid – men ikke for deres tilknytning til Roskilde.

De var for eksempel født og opvokset i Roskilde og blev landskendte senere i deres liv, eller de boede i byen, mens de på den tid var kendte, eller de var kendte, da de flyttede til Roskilde.

Seriens forfatter Henrik Denman er uddannet journalist på DAGBLADET Roskilde og tidligere lokalredaktør i Osted. Han har arbejdet som detailhandelsjournalist i 35 år, er mangeårigt medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Roskilde Amt og er forfatter til artikler og bøger om historie og litteratur. Han er desuden æresmedlem af Landsforeningen Martin A. Hansen.

I artiklerne tager han udgangspunkt i den adresse i Roskilde, som de kendte personer har tilknytning til, og fortæller om deres livsforløb og det, de blev kendt for, samt om huset.

C.L. Davids far var ansat i Det Sjællandske Jernbaneselskab og blev stationeret i Roskilde, da forbindelsen videre til Korsør netop var åbnet. Foto: Henrik Denman

Boligerne i Roskilde Johannes og Magdalene David bosatte sig først i en tjenestebolig ved stationen i Roskilde. Men familien har tilsyneladende haft et ønske om at flytte til mere landlige omgivelser, for ifølge folketællingen fra 1880 var familien flyttet til et hus umiddelbart vest for en af Roskildes gamle møller, Kapelsmøllen.

På det tidspunkt var der i dette område kun spredt, landlig bebyggelse, men man var begyndt at opmåle til og anlægge nye veje i området. Johannes Davids adresse var ifølge folketællingen Rughavevænget, som senere blev ændret og i dag ligger i starten af Sankt Hans Gade. Johannes David solgte ejendommen i 1885 - et år inden familien flyttede til København.

To dage efter Johannes og Magdalene Davids bryllup fik de en søn, og faren skrev stolt til en nær slægtning:

»Langt hurtigere og med meget mindre smerte end det var at vente, har Magdalene i morges kl. 1.23 bragt en lille verdensborger til verden, han er sund og meget velskabt af 2 ½ punds vægt, både moder og søn befinder sig vel.«

For forældrene var det en glæde, at deres søn var sund og rask, men for forældrene forholdt det sig helt anderledes. Familien blev i løbet af få år forøget med to døtre. Forældrene havde begge et skrøbeligt helbred. Johannes David var svagelig og nervøs og havde inden brylluppet været på et langt kurophold i Tyskland og Italien for at styrke sine kræfter og sit mentale helbred.

I hjemmet i Roskilde fik familien hjælp af Agnes Lunn til at klare den store opgave med tre små børn. Hun var søsterdatter til kommandanten i Nyboder i København, hvor familien havde boet inden flytningen til Roskilde, og hun var gudmor for C.L. David ved dåben i Roskilde Domkirke i 1878.

C.L. David som barn og hans lillesøster. Foto: Davids Arkiv

Sygdom i familien Agnes Lunn havde knyttet sig nært til familien og kom til at indtage en mors rolle for især den lille Christian. Gennem hende fik han den brede kulturelle orientering og interesse for kunst. Det er i dag næsten rørende at se hendes tidstavle over sit elskede gudbarns fremgang i livet, sirligt nedskrevet på en udrevet side fra hendes kalender mange år senere.

Agnes Lunn nærede især stor omsorg for Christian David under hans omvækst. Hun mindedes, hvordan han som toårig styrtede rundt i haven på en kæphest og piskede den med sin pisk, men hun havde også sine bange anelser. Ved en familiefødselsdag erklærede hun højlydt, at den lille Christian, der skulle videreføre slægten, vist desværre var dårligt begavet.

Familien blev boende i Roskilde i nogle år endnu, inden de flyttede til København i 1886. Faren var blevet overingeniør, og familien bosatte sig i en lejlighed på Sortedams Dossering med udsigt over søerne. Magdalene fødte her endnu to børn.

I 1890 døde Johannes David, kun 52 år gammel. Christian var da knap 12 år gammel, og da Magdalene David blev angrebet af Parkinsons syge, blev Agnes Lunns betydning for familien endnu større.

Det er i dag næsten rørende at se gudmoren Agnes Lunns tidstavle over sit elskede gudbarns fremgang i livet, sirligt nedskrevet på en udrevet side fra hendes kalender mange år senere. Foto: Davids arkiv

Kendt familie Johannes David efterlod ikke den unge Christian David og hans yngre søskende ubemidlede. Fra den fædrene side arvede de en betydelig formue, der stammede fra oldefaren, grosserer Joseph Nathan David og bedstefaren, nationaløkonom Christian Georg Nathan David. Han havde brudt med familiens jødiske baggrund og var konverteret til kristendommen.

Christian David var begyndt at gå i skole i Roskilde som seksårig, men da familien kort efter kom til København, blev han sat i tidens mest respekterede privatskole, Krohns privatskole. Han kom siden til Metropolitanskolen.

I 1903 bestod C.L. David den juridiske embedseksamen ved Københavns Universitet, og han blev allerede som 33-årig udnævnt til højesteretssagfører. Han blev især kendt for sit forsvar for bankdirektør Emil Glückstadt, der stod anklaget for at være hovedansvarlig for datidens største danske finansskandale, Landmandsbankens krak i 1922.

Indbringende bestyrelsesarbejde Han havde en anden indbringende beskæftigelse, nemlig bestyrelsesposter i store danske virksomheder. Han var aktiv i bestyrelserne for adskillige af periodens førende virksomheder som Schous Fabrikker, Vølund og Aarhus Oliemølle. Han var aktiv i mange andre sammenhænge, bl.a. i dannelsen af De forenede Vagtselskaber, der senere udviklede sig til det, vi i dag kender som ISS.

Han tjente godt på sit bestyrelsesarbejde, og samtidig blev hans formue forøget i kraft af de aktier, han havde i de succesfulde virksomheder.

Hans arbejde som højesteretssagfører og de tunge poster i erhvervslivet gav ham mulighed for at dyrke sin store kunstinteresse. I den brede offentlighed blev han kendt som kunstsamler og mæcen, og han besluttede sig for at købe en passende bolig til den voksende samling af kunst.

Kunstsamler I 1917 købte han ejendommen Kronprinsessegade 30, hvor museet Davids Samling har til huse i dag. Huset var fra 1806-07, og med dette køb havde C.L. David sørget for en passende bolig til sig selv samt plads til sin voksende kunstsamling. Bygningen havde en særlig betydning for ham, da den omkring 100 år tidligere havde tilhørt oldefaren Joseph Nathan David.

Det var først i 1910'erne, at David begyndte at samle kunst i større stil. I de følgende tiår opbyggede han i sit hjem en helt enestående samling af islamisk fajance, europæisk 1700-tals keramik og dansk fajance og sølvtøj fra samme periode. Også malerkunst havde hans interesse, og kun de fineste ting fandt vej til hans samling, bl.a. takket være hans nøje kendskab til samlingerne på de førende museer i og uden for Europa og hans gode forbindelser til de bedste antikvitetshandlere i Berlin, London og Paris.

David holdt ikke sin kunst for sig selv. I 1945 skænkede han sin samling og sin ejendom Kronprinsessegade 30 til en selvejende institution, C.L. Davids Fond og Samling. Davids samling blev offentlig tilgængelig i 1948 i forbindelse med hans 70-års dag.

C.L. David fødtes i Roskilde den 30. juli 1878. Hans forældre var Magdalene Juliana Hagen og jernbaneingeniør Johannes Hage Christian David. De flyttede til Roskilde som nygifte. Foto: Davids Arkiv

Marienborg Landstedet Marienborg ved Bagsværd sø, som David havde købt i 1934, testamenterede han til den danske stat som sommerbolig for landets til enhver tid siddende statsminister. En dag i 1952 fik han ideen til at sikre Marienborgs fremtid - og sig selv et fint eftermæle. Han udstedte i 1953 under Erik Eriksens borgerlige regering et gavebrev, hvor han skænkede Marienborg til staten til brug som sommerbolig for landets statsministre.

Inspirationen fik han i Sverige, hvor den rige industrimand C.A. Wikander året inden havde skænket sit fornemme landsted Harpsund til statsminister Erlander og hans efterfølgere. Erlander brugte ejendommen som et mødested, hvor han i fortrolighed kunne forhandle med fremtrædende erhvervsfolk og politikere.

David giftede sig aldrig, og da han døde barnløs den 18. april 1960 i Hellerup, efterlod han sig en større formue og en kunstsamling. C.L. David var en højt begavet person, der kunne virke kølig og formel, ja arrogant, måske fordi han i virkeligheden var sky. Han havde et rigt, men sikkert også ensomt liv.

I dag husker man ham som drengen fra Roskilde, der i den grad var en af de store givere i dansk kunstliv, og han sikrede et økonomisk fundament, hvorfra Davids samling har udviklet sig til en - også på verdensplan - bemærkelsesværdig samling af især islamisk kunst.

Efter hans testamentariske ønske blev hans aske nedlagt i en urne formet af J.F. Willumsen og i stilhed sænket i jorden et nu ukendt sted i Marienborgs park.

Efterskrift: Jeg skylder lokalhistoriker Per Steenholdt, Roskilde, tak for hjælp med oplysninger til artiklen.

I 1953 skænkede C.L. David sit landsted Marienborg til staten til brug som sommerbolig for landets statsministre. Her ses han foran huset. Foto: Davids Arkiv

relaterede artikler

Operasangeren, der spillede jazz i Roskilde 25. april 2021 kl. 05:17

Globetrotteren og bestsellerforfatteren fra Roskilde 11. april 2021 kl. 10:22