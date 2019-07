Se billedserie Åbningen af Køge Nord Station kan allerede mærkes i Roskilde, hvor lyntoget er blevet flyttet til den ny jernbane København-Køge-Ringsted. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde vogter som en høg over sine togafgange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde vogter som en høg over sine togafgange

Roskilde - 12. juli 2019 kl. 13:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til december vil Roskilde kun have ét intercitytog mod Jylland, når det andet - det til Aarhus og Aalborg - bliver omlagt til at køre via Køge.

Læs også: Tre nye myldretidstog er plaster for mistet intercitytog

Forringelserne er forventet og helt i tråd med, hvad der tidligere er blevet meldt ud, og Roskildes ny borgmester, Tomas Breddam (S) forsikrer, at han vil gøre alt for, at det ikke bliver en glidebane i retning mod yderligere reduktioner i antallet af afgange for Roskilde-områdets pendlere.

- Sammen med Høje Taastrup laver vi et stærkt lobbyarbejde, for det er meget vigtigt for Roskilde at have en god togbetjening. Vi har en god kontakt til transportordførerne og regner også med at få god kontakt til den ny minister - det havde vi til forgængeren - så vi kan sikre en dialog om, at Roskilde Station skal vedblive at have den status, den har i dag, og at den ikke bliver udsat for en salamimanøvre. Roskilde er en af landets allerstørste stationer, og vi skal sikre, at den ikke bliver skoldet af DSB, siger Tomas Breddam.

Han får opbakning fra Danny Pedersen, formand for pendlerklubben i Roskilde.

- I forvejen er mange pendlere dybt frustrerede. Pendlerklubberne i Jylland og på Fyn er allerede i oprør over, at de skal skifte i Ringsted for at komme til Roskilde, og hvis også Roskildes anden intercityafgang ryger, bliver der ballade. Så tror jeg, alle pendlerklubber vil rejse sig op og sige hallihalløjsa! siger Danny Pedersen.

Han føler sig dog overbevist om, at intercityafgangen fra Roskilde til Esbjerg ikke aktuelt er truet.

- Jeg har svært ved at se, at DSB skulle være interesserede i det her, for de har ved flere lejligheder forsikret os, at de er interesseret i at køre, hvor kunderne er, og Køge Nord bliver under ingen omstændigheder en stor station lige med det vons, siger Danny Pedersen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde

relaterede artikler

S-tog: Helt sikkert måske 01. marts 2018 kl. 07:32

Sjællandske togpendlere er mindst tilfredse med toget 14. december 2017 kl. 11:05