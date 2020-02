Roskilde-virksomhed mistænkt for svindel

Han blev anholdt tirsdag, mistænkt for at have hacket sig ind i udenlandske firmaers computersystemer, hvor han via mail har skaffet sig oplysninger om fakturaer og kontonumre. Derigennem har han angiveligt været i stand til at narre firmaerne, som har haft indtryk af, at de betalte fakturaer til leverandører af varer eller tjenesteydelser, som firmaerne rent faktisk har modtaget - men i virkeligheden gik pengene ind på en konto tilhørende den 34-åriges virksomhed i Roskilde.