Roskilde-virksomhed kan vinde to klimapriser

Roskilde-virksomheden Kingspan Insulation er blevet nomineret til to prestigefyldte klimapriser: Byggeriets Klimapris og Byggeriets Energipris. Priserne uddeles i forbindelse med byggeri-messen Byggeri'18, der holdes i Messe C i Fredericia den 13.-16. marts.

Kingspan Insulation, der ligger i Trekroner, var også nomineret til Byggeriets Klimapris i 2016 og er denne gang indstillet for sin klimastrategi »NetZero by 2020«. Målsætningen er at være CO2-neutrale på alle faciliteter verden over i 2020, blandt andet ved at reducere virksomhedens energibehov generelt, generere vedvarende energi og levere det nødvendige via bæredygtige ressourcer.