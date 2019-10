Skattestigningen dækker ikke engang merudgifterne på det specialiserede socialområde, så vi har stadig udfordringer med at få budgettet til at hænge sammen, siger borgmester Tomas Breddam. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde vil sætte både grundskyld og dækningsafgift op

Roskilde - 01. oktober 2019

Roskilde Kommunes økonomi er nu så trængt, at der ikke er nogen vej uden om en skattestigning - og det bliver boligejerne og virksomhederne, der kommer til at betale mere..

Et flertal i økonomiudvalget besluttede tirsdag eftermiddag at søge Indenrigsministeriets tilladelse til at sætte skatten op - og det var i sidste øjeblik, beslutningen blev truffet, eftersom KL havde sat tirsdag som sidste frist for de kommuner, der vil lægge billet ind på den pulje på 200 millioner kroner, som er afsat til kommunale skattestigninger.

Flertallet - S, SF, EL og R - vil sætte grundskylden op med fire promille, og øge dækningsafgiften, så det giver otte millioner kroner mere i kommunekassen.

Den fulde effekt mærkes dog først om fem år, eftersom kommunen i det første år kun får lov at beholde en fjerdedel af den ekstra indtægt, halvdelen i år to og tre, og 75 procent af provenuet det fjerde år - men skatteyderne mærker ekstraregningen fuldt ud fra år ét.

Hvorvidt Roskilde Kommune ender med at få lov til at sætte skatten op i det omfang, flertallet ønsker, er dog højst usikkert, fordi kommunerne under ét samlet set ønsker at sætte skatterne op med langt mere end de 200 kroner, der er aftalt mellem KL og regeringen. Først på mandag den 7. oktober bliver det meldt ud, hvor meget Roskilde kan sætte skatten op med.

- Men det, vi har søgt om, dækker ikke engang de stigende udgifter, var har på det specialiserede socialområde, både for børn og for voksne, hvor vi arbejder med at skulle øge budgetterne med 35 millioner kroner. Derfor vil vi stadig have store udfordringer med at få budgettet til at hænge sammen. Men når vi søger om at hæve skatten, skyldes det, at vi har en politisk vurdering af, at folk ønsker at fastholde velfærdsniveauet og gerne vil betale for det, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Han peger på, at boligejere har mulighed for at indefryse stigningen af ejendomsskatten, så den først skal betales, når boligen bliver solgt.

- Derfor synes vi, at det her har en social profil, så det er de stærkeste skuldre, der kommer til at betale de tungeste byrder, siger han.

Også dækningsafgiften får et nøk opad, men det er ikke flertallets hensigt, at pengene, der kommer ind, skal bruges til at lappe hullerne i kommunekassen.

- Vi øger dækningsafgiften, så vi kan lave en erhvervspakke. Vi ser nogle truende problemer i forhold ti at fastholde Roskilde som handelsby og fastholde livet i vore bycentre - Viby og Jyllinge - og for at modvirke det har vi brug for at kunne lave en indsats. Derfor indkræver vi nu penge, så virksomhederne kollektivt får lov at finansiere den indsats. Det er Socialdemokratiets forslag, at når vi disponerer over provenuet, vil det falde tilbage blive brugt på de initiativer, der ligger i erhvervspakken, siger Tomas Breddam.