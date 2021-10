Corona i flere omgange har været en ekstra belastning for hjemmeplejen, men efter at der nu er vaccineret, kan man igen øge indsatsen for de ældre. (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Roskilde vil opruste ældre-området: Flere skal uddannes

Roskilde - 11. oktober 2021 kl. 06:18 Af Torben Kristensen

Et stort flertal i Roskilde Byråd er klar over, at Ældreområdet skal oprustes, fordi det kniber med at give en tilstrækkelig service til dem, der får hjemmehjælp hos sig selv, og den gruppe, der skal passes på et plejehjem.

I byrådets centrale Økonomiudvalg, hvor alle valgte partiers ledere er med, er problemerne blevet diskuteret og en ny plan sat i værk.

- Vi står i en situation, hvor coronaen har slidt ekstra på personalet, der i flere omgange har skullet klare både det ene og det andet under de langvarige lukninger, forklarer borgmester Tomas Breddam.

4. g'erne manglede Problemerne for hjemmeplejen er bl.a. blevet forstærket, fordi kommunen ikke som tidligere har kunnet ansætte de såkaldte 4. g'ere. De nybagte studenter har nemlig haft meget vellønnede job som 'podere' under de omfattende corona-test, der var med til at holde epidemien nede.

- Derfor har de faste hjemmehjælpere måttet løbe endnu stærkere, og det kan kun lade sig gøre i en vis periode. Så kører man træt, syg osv., siger Breddam.

I takt med at størstedelen af befolkningen nu er blevet vaccineret mod corona, så der ikke længere er brug for mange test, håber kommunen at kunne få nogle af 4. g'erne tilbage som afløsere i hjemmeplejen. Men det er kun en del af løsningen.

Flere uddannede Samtidig vil Roskilde Kommune nu i samarbejde med områdets fagforeninger FOA og Dansk Sygepleje Råd sørge for at få uddannet flere til at arbejde på området.

For nye SOSU'ere er der ligefrem tilrettelagt et attraktivt rekrutterings-progam, hvor folk kan få en ret pæn løn, mens de er i gang med uddannelse.

- Vi håber, det kan få flere til at søge ind på dette område, som jo er afgørende for, at den lokale velfærd kan fungere, siger Breddam.

Kommunen er samtidig klar over, at den hidtidige stramme topstyring af de ansatte på dette område, ikke kan forsætte, hvis man vil tiltrække flere medarbejdere.

- Vi skal sørge for, at de ansatte får større frihed til selv at styre og tilrettelægge deres arbejde. Ellers kan vi ikke skabe spændende job, hvor flere søger ind og færre bliver syge, erkender borgmesteren.

Kommunens socialforvaltning er nu i samarbejde med de relevante fagforeninger på området i gang med at lave oplæg om, hvordan det kan foregår.