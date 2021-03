Regionen vil beholde de centrale dele af Roskilde Sygehus, men er indstillet på at sælge området nærmest stationen til Roskilde Kommune, der her kan skabe et center for ?den nære sundhed?. Foto: Jan Partoft

Roskilde vil købe grund til: Nær-sundhed ved sygehuset

Roskilde - 16. marts 2021 kl. 11:45

Roskilde Kommune indleder nu forhandlinger med Region Sjælland om at købe den del af grunden ved Roskilde Sygehus, der ligger nærmest stationen.

Her er det planen at skabe plads til en række funktioner som en del af 'Det nære sundhedsvæsen', der kan fungerer sammen med hospitalet. F.eks. når patienterne er udskrevet og har brug for efterbehandling.

Sammen med andre repræsentanter fra Roskilde Kommune har borgmester Tomas Breddam (S) været til et vellykket møde med formandsskabet i Sjællands Regionsråd. Det består af formanden Heino Knudsen (S) samt de to næstformænd Jacob Jensen (V) og Peter Jacobsen (DF)

- Vi er enige om, at kommunen kan købe en del af hospitalets areal, som regionen ikke længere skal bruge. Det giver helt nye muligheder til at skabe et center for 'nær sundhed', forklarer Tomas Breddam.

Plads til senge

For kort tid siden vedtog Sjællands Regionsråd et oplæg om, hvor meget af Roskilde Sygehus man regner med at bruge i fremtiden.

I forhold til en tidligere sygehusplan tilbage fra 2010 er det en udvidelse, så der nu fortsat bliver plads til over 300 senge og en række funktioner på sygehuset i Roskilde.

Corona-epidemien, hvor hospitalet ved Køgevej har haft en meget central rolle i behandlingen, har gjort det tydeligt for regionen, at man også i fremtiden skal have et vist beredskab af senge, når der sker noget uventet.

Læger og klinikker

Roskildes borgmester regner med, at bl.a. praktiserende læger, speciallæger, terapeuter og andre i sundhedssektoren vil være interesseret i at slå sig ned i det nye område for 'nær sundhud'

- Her kan de indrette klinikker, som er langt mere tilgængelige f.eks. for handikappede, end vi f.eks. kender det i dag fra ældre bygninger i Bymidten, forklarer Tomas Breddam.

