Roskilde vil ikke invitere: Flygtningebørn fra Lesbos

Roskilde - 29. oktober 2020

Roskilde skal ikke invitere flygtninge-børn fra den nedbrændte flygtninge-lejr på den græske ø Lesbos, besluttede et stort flertal i Roskilde Byråd på sit møde onsdag.

Forslaget var fremsat af Enhedslisten, De Radikale og SF og gik ud på at kommunen skulle henvende sig til regeringen og erklære sig parat til at modtage nogle af disse børn, hvis Danmark åbner for dem.

Susanne Lysholm (El) motiverede forslaget med, at vinteren nu nærmer sig, og flygtningene har helt elendige forhold på den græske ø, hvor der er samlet langt flere, end man har indrettet plads til.

- Børnene udgør en særlig sårbar gruppe og har brug for hjælp, forklarede hun og henviste til, at en række andre danske kommuner som Sønderborg, Rudersdal og København på samme måde har erklæret sig parat til at tage imod dem, hvis de kommer til landet.

Roskilde gør meget

Bent Jørgensen (V), der er formand for byrådets udvalg for integration og beskæftigelse, afviste forslaget, fordi kommuner ikke skal føre udenrigspolitik.

- Desuden har Roskilde også allerede taget en meget stor tørn på dette område. Da den store strøm af flygtninge kom her til i årene 2015-18 tog vi os af mange uledsagede børn og fik det til at fungere.

Lars-Chr. Brask (LA) var helt enig for forklarede, at kommunen alligevel ikke har nogen indflydelse på landets udenrigspolitik.

Karsten Lorentzen (DF) mente, at grænsen for, hvor mange landet og Roskilde kan tage imod, er nået for længe siden.

- Vi står i en situation, hvor coronaen vokser, og vi dårligt kan klare at tage os af vores egen befolkning, sagde han.

Pierre Kary (K) medgav, at børnene er uskyldige ofre for krig og religion. men efter hans opfattelse ville det være mere effektivt at hjælpe i nabolandene.

En stor opgave

Gitte Kronbak (S) gav forslagsstillerne ret i, at forholdene på Lesbos - og mange andre steder - er forfærdelige.

- Men det er altså regeringen, som bestemmer, om vi skal modtage nogle af dem, og så tager vi vores del.

Hun gjorde opmærksom på, at under den sidste tilstrømning af flygtninge havde Roskilde modtaget ikke mindre end 7,5 pct. af alle de uledsagede børn, der kom til landet, selv om domkirkebyens befolkning kun udgør 1,5 pct. af Danmarks befolkning.

Susanne Lysholm var skuffet over, at Roskildes socialdemokrater ikke vil åbne for flygtninge-børnene, sådan som partifæller i andre kommuner har erklæret sig parate til.

- Når nogle nu siger, at man skal klare det i 'nær-områderne', er det helt latterligt. Grækenland er ikke noget nærområde i forhold til Syrien - men en del af Europa og EU. Lande som Tyrkiet eller Libanon har allerede mere end rigeligt at se til, efter at millioner er strømmet til hos dem, forklarede hun.

Jette Henning (S) argumenterede med, at Roskilde allerede har taget imod mange flygtninge-børn og unge, så kommunen nu kæmper med at få det til at fungere i skolerne og på en række andre områder.

Snævertsynet og småligt

Jeppe Trolle (R) mente, det er småligt, når et europæisk land som Danmark ikke vil tage sin del af denne opgave.

- Vi har med stort held kunnet integrere de tidligere grupper af unge indvandrere, og lokale arbejdsgiver efterlyser ligefrem deres arbejdskraft, forklarede han.

Tina Boel (SF) syntes, det var ærgerligt, at et flertal afviste forslaget.

- Vi kan ikke være bekendte at være så snævertsynede. Mange her i Roskilde ville gerne modtage disse børn og hjælpe dem. Det er skuffende, at socialdemokraterne i Roskilde ikke vil være med til at hjælpe, når det kan finde ud af det i andre byer, sagde hun.

