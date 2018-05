Borgmester Joy Mogensen (S) er klar til at gøre et nyt forsøg på at få en lokalaftale med Roskilde Lærerforening. Foto: Kim Rasmussen

Roskilde vil igen forhandle med lærerne

Et flertal i økonomiudvalget har vedtaget, at forvaltningen skal indlede nye forhandlinger med Roskilde Lærerforening om en lokalaftale - også selv om overenskomstforhandlingen førte til, at spørgsmålet om lærernes arbejdstid skal tages op af en kommission.

- Nu er der nationalt lagt et spor ud, der varer i et pænt stykke tid, og så synes jeg, det er værd at gøre et nyt forsøg på at læge det sår - for det er jo det, det er blevet. Det handler om at genvinde tilliden, siger Joy Mogensen.