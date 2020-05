Roskilde vil forbyde al tobak i skoletiden - også for ansatte

Lærere og pædagoger skal til at lade smøgerne ligge i arbejdstiden. Et lovforslag er på vej til at indføre røgfri skoletid for elever på landets grundskoler og ungdomsuddannelser, men Roskilde Kommune vil gå videre end det.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at børn og unge ikke begynder at ryge, for det har så store sundhedsmæssige konsekvenser, både for den enkelte og samfundet. For at gøre det er de voksne nødt til at være gode rollemodeller. Der er nødt til at være sammenhæng mellem det, de voksne siger, og hvad de gør. Hvis vi siger til vores børn og unge, at de ikke må ryge og tage snus, så dur det ikke, at de kan se deres lærere eller andre stå og ryge i arbejdstiden, selvom det måske foregår uden for matriklen, siger hun.