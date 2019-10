Roskilde var først med elbusser, men Movia satser ikke kun på el som fremtidens miljøvenlige bus

I Roskilde triller Sjællands pt. eneste elbusser afsted med passagerer. Men inden længe får de grønne busser følgeskab. I København og på Frederiksberg kommer to linjer over på el, og det samme gør tre linjer i Ballerup og Egedal Kommuner, og det stopper næppe der. Inden længe skal politikerne i Slagelse tage stilling til, om de vil hoppe på elbussen, brintbussen eller fortsætte med dieselbusser. Også Guldborgsund, Lolland, Rødovre og Glostrup Kommuner er der udbud på vej, hvor elbusserne kan blive løsningen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her