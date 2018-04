Roskilde-trio skal til EM i karate

- Vi er virkelig stolte over, at både senpai Kristine, Helle og Liv er udtaget til at skulle kæmpe i Wroclaw i Polen til de europæiske mesterskaber. Det er de bedste kæmpere fra hele Europa, der deltager, så vi krydser fingre for, at de alle tre vil klare sig godt, siger Shihan Jan Bülow, formand for Roskilde Karate Klub.