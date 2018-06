Send til din ven. X Artiklen: Roskilde tog første finalestik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde tog første finalestik

Roskilde - 08. juni 2018 kl. 22:22 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde tog så at sige første sæt, da favoritten vandt 5-3 mod Næstved i den første DM-finale for hold i bordtennis efter en kamp, hvor Næstved var foran 3-1.

Halvvejs gennem den første af tre mulige DM-finaler mellem Næstved og Roskilde var storholdet fra Roskilde sendt mentalt til tælling.

Panderynkerne var dybe i Roskilde-lejren, da de forsvarende mestre efter fire af de otte singler var bagud med 1-3.

Overraskelsen lurede med andre ord. De fremmødte Næstved-sympatisører gik til pausen med en forhåbning om, at Michael Maze og Roskilde kunne besejres. I det mindste virkede et golden set som et minimum for Næstved, men så vågnede Roskildes profiler ellers op til dåd.

Rutinerede Allan Bentsen, der som den eneste Roskilde-spiller, havde vundet sin første kamp, skulle ud i en nøglematch mod Næstveds Ewout Ooswuder, der nærmest sensationelt havde besejret Yuija Zhai i sin første kamp.

Ewout Ooswuder var foran 2-0 i sæt og havde i den grad Allan Bentsen på krogen, men hofteproblemer hæmmede i den grad den indtil da flyvende hollænder, der gik ned med et brag. Det endte med, at Bentsen ganske stille og roligt fik slidt sin modstander op. Kom ikke her og sig, at 49 år er nogen alder for en eliteidrætsmand.

Med sejren til Bentsen fik Roskilde udlignet til 3-3, og da Michael Maze samtidig rejste sig fra et overraskende nederlag i sin første kamp og sikkert besejrede Andreas Dilling var det lige pludselig Roskilde, der var i vinderposition.

Den ottende og afgørende kamp stod mellem Henrik Johansson og Roskildes hollænder Laurens Tromer.

Her var Roskilde-spilleren hele tiden et skridt foran, og dermed blev det til den forventede sejr til de forsvarende mestre, men måden den kom i hus på var ikke helt som ventet. Dermed har Roskilde sikret sig et perfekt udgangspunkt frem mod den anden DM-finale, der spilles allerede søndag. Denne gang i Roskilde.