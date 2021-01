Roskilde til trafikminister: Stop støjen fra motorvejen

Trafikministeren må bruge nogle af de 1,6 mia. kroner, der er afsat til støjbekæmpelse, til at gøre noget ved problemerne langs Holbæk-motorvejen. Her er beboerne i Roskilde Syd i området ved Bakkesvinget, Bakkedraget og Havelodden hårdt ramt.

Formanden for Roskildes Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting (S) henviser til ministeriets egne beregninger, der viser, at dette område er hårdt plaget af støjgener. De er kun blevet værre, efter at motorvejen fra Fløng til Roskilde Vest for nogle år siden blev udvidet fra 4 til 6 sport.