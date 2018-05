Seks løbere fra OK Roskilde vandt medaljer ved DM i sprint.

Roskilde sprintede sig til seks DM-medaljer

Roskilde - 30. maj 2018 kl. 14:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Orienteringsklubben Roskilde fik en fin medaljehøst ud af weekendens DM i sprint og sprintstafet, der blev afviklet i Hillerød Centrum.

Lørdag gjaldt det de individuelle mesterskaber, hvor det blev til to guld, to sølv og to bronze til OK Roskilde.

Guldmedaljerne gik til Inge Jørgensen i D70 og Ole Svendsen i H75. Jakob Søndergaard Jensen tog sølvet i H45, og det samme gjorde Janne Brunstedt i H70. Det blev til en bronzemedalje til Adam Carlsen, som kun var et sekund fra sølv i H14, og Annette Petersen tog ligeledes bronze i D60. For de to sidstnævntes vedkommende var det deres første DM-medaljer, så nu er der i alt 67 personer, der har taget DM-medalje for OK Roskilde.

Dagen efter blev der kun for anden gang nogensinde løbet DM i sprintstafet, der er en ny mesterskabsdisciplin, hvor der løbes med mixhold indenfor de forskellige aldersgrupper. OK Roskilde stillede med i alt seks hold, og bedst gik det i klassen D/H 60, hvor det blev til både guld og sølv.

Guld- og førsteholdet bestod af Annette Petersen, Finn Petersen, Janne Brunstedt og Inge Jørgensen, mens OK Roskildes andethold med Ane Veierskov, John Tripax, Aksel Andersen, Jette Kreiberg løb sig til sølvet efter at have slået Ballerups stærke hold med 13 sekunder. I klassen D/H 16 endte OK Roskildes hold med Patrick Søgaard, Katrine Krogh Madsen, Freja Emilie Kent og Adam Carlsen lige uden for medaljerne på fjerdepladsen.

OK Roskildes største profil Andreas Boesen stillede ikke op, da han for tiden er skadet.

