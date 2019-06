Se billedserie 5.a fra Klostermarksskolen i Roskilde vandt guld i bordtennis ved Skole OL, mens deres kammerater i 5.b og 5.c tog sig selv af sølv og bronze.

Roskilde-skole ryddede bordet til Skole OL

Roskilde - 20. juni 2019 kl. 17:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klostermarksskolen i Roskilde kan med god ret bryste sig af at have de bedste bordtennisspillere i landet blandt 5. klasserne.

Ved onsdagens Skole OL-finale i Aarhus ryddede skolen bogstavelig talt bordet og vandt både guld, sølv og bronze i bordtennis. Pudsigt fordelte medaljerne sig, så guldet gik til 5.a, mens 5.b fik sølv, og 5.c tog bronzen.

- Det var en kæmpe succes, at vi tog alle tre medaljer, og det var en kæmpe oplevelse for eleverne, siger David Hemmet, lærer på Klostermarksskolen.

Bordtennis er for første gang med på Skole OL-programmet, og da Klostermarksskolens 5. klasser har haft et åbent forløb med Roskilde Bordtennis, var det oplagt at tilmelde dem. Alligevel var det over forventning, at alle tre klasser først kvalificerede sig til at være blandt de otte, der kom i finalen, og derefter endte med at erobre samtlige medaljer.

- Vi vidste godt, at vi har nogle dygtige spillere, som også spiller i Roskilde Bordtennis, men vi havde nu ikke regnet med, at vi ville vinde det hele, siger David Hemmet.

For det er ikke nok bare at have et par spillere, som i forvejen ved, hvad der er op og ned på et bordtennisbat, for til Skole OL er det hele klassen, som skal være med.

- Jeg synes, det er fedt, at det er hele klassen, der er med, for det styrker fællesskabet og sammenholdet, siger David Hemmet, som også er begejstret for, at de fleste af disciplinerne i Skole OL var samlet omkring Ceres Park & Arena i Aarhus, så der blev skabt en OL-stemning.

