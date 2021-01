Roskilde skal have en på spejder-opleveren: Gør klar til 40.000 gæster om halvandet år

Se billedserie Om halvandet års tid sætter 40.000 spejdere kurs mod Hedeland, og allerede nu er en gruppe Roskilde-spejdere godt i gang med at gennemtænke, hvordan Roskilde by på bedst mulig vis kan komme til at mærke den begivenhed. Foto: Marcus Brandt Foto: Marcus K. Brandt

Roskilde - 04. januar 2021 kl. 05:54 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Når Spejdernes Lejr i 2022 for tredje gang skal løbe af stablen, så bliver det i Hedeland ved Roskilde, Høje-Taastrup og Greve. 40.000 spejdere fra ind- og udland ventes at sætte kurs mod Hedeland, og for at sådan et stor arrangement kan lykkes, skal der planlægges flere år i forvejen.

Det kræver frivillige, som har viljen, evnerne og erfaringen til at tage de lange seje træk. En af dem er Dan Olsson, som har været underlejrchef og teknikchef ved flere store spejderlejre. Dan Olsson bor i Viby, hvor han også er formand for den lokale idrætsforening, og så er han med i Roskilde KFUM Spejdernes støttegruppe.

- Vi skal have lagt en plan for, hvordan vi viser spejderne Roskilde, Greve og Høje-Taastrup. Min gruppe er sat til at finde ud af, hvordan spejderne får set Roskilde, og hvordan Roskilde får oplevet spejderne og spejderlivet, fortæller han.

Turistmagneter I første omgang er de traditionelle turistmagneter sat på tavlen.

- Vi skal have talt med Vikingeskibsmuseet, Sagnlandet Lejre, Romu, domkirken. Det vil være nærliggende at lave noget med dem. Vi tænker også, om Argo kunne være et besøg værd, siger Dan Olsson.

Med på tavlen over ting, som skal vejes og vurderes, er også spejderaktiviteter, som kan holdes i Roskilde by.

- Vi har en grøn plads ved Vikingeskibsmuseet, Byparken og Folkeparken. Måske man kunne lave aktiviteter for spejderne der. Det arbejder vi med. På den måde kunne Roskilde by jo også opleve at blive trukket ind i lejrpladsen. Spejdernes skytsengel er jo Skt. Georg, og det er jo ham, som dræber dragen i Roskilde Domkirke, så også der skal vi se hvilke knuder, vi kan binde, siger Dan Olsson.

Ikke kun for spejdere Han opfordrer allerede nu folk i Roskilde, som ikke er spejdere, til at sætte tid af til at tage på besøg i Spejdernes Lejr.

- Pladsen er åben, så man kan sagtens sætte en dag af til at tage ud og se og opleve lejren. Det vil jeg da meget opfordre til. Det kunne også være, at der var folk, som gerne ville være frivillige, selv om de ikke normalt har relation til en af områdets mange spejdergrupper. Skal vi fx afholde en aktivitet på plænen ved Vikingeskibmuseet, så har vi brug for mange frivillige til at hjælp med det. Vi tænker da også, at Folkeparken kunne være hjemsted for et kæmpe rollespil, siger han.

Han har allerede godt kontakt til spejdergruppen i Svogerslev. Men også de blå-spejdere og baptisterne håber han at få med.

- Spejdernes Lejr handler ikke kun om spejdere og ledere. Det er en lejr for hele familien, og har man unge spejdere i familien, så synes jeg næsten, man skylder sig selv at tage fri i periode for at være med både som frivillig og for at opleve al livet.

I første omgang tænker Dan Olsson i aktiviteter for spejderne, men han kan godt se perspektiver i aktiviteter i Roskilde by, hvor børn og unge, som ikke er spejdere, kan deltage.

- Det vil jo være et helt oplagt udstillingsvindue for vores mange spejdergrupper, siger han.

