Det bliver absolut ikke et sjovt budget, som politikerne i Roskilde skal strikke sammen for 2021. Foto: Lars Kimer

Roskilde skal finde små 100 mio. i forbedringer på et år

Nogle politikere taler om besparelser, andre om budgetforbedringer eller produktivitetsstigninger. Ordene dækker over det samme. Hullet i kassen skal fyldes, og det skal fyldes hurtigt, for får byrådet ikke standset blødningerne, så vil Roskilde fortsætte med at tage af kassen, til den er tom.

Politikerne i Roskilde Kommune skal finde i omegnen af 95 millioner kroner for at få budgettet for 2021 til at hænge sammen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her