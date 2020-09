Solum dropper nu Roskilde Kommune som stedet, hvor et gigantisk plastsorteringsanlæg til en kvart milliard skal placeres. Foto: Lars Kimer

Roskilde siet fra: Dropper investeringer for 300 millioner kroner

Roskilde - 05. september 2020 kl. 08:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden Solum melder nu klart ud. Den dropper at investerer for 300 millioner kroner i nye produktionsanlæg i Roskilde Kommune. Udmeldingen kommer fordi virksomheden simpelthen kalder det usikkert at investerer i Roskilde. Usikkerheden blev meget synlig da et flertal i byrådet tidligere på ugen valgte at give Solum maksimalt to år til at få bugt med de lugtgener, som Solums affaldssorteringsanlæg giver for beboerne i byerne omkring anlægget på Vestre Hedevej.

- Vi kan ikke forsvare at investerer så mange penge på en beliggenhed, hvor rammerne er usikre, siger kommerciel direktør i Solum, Morten Standlod til DAGBLADET Roskilde.

Solum skulle investeret i et robotsorteringsanlæg til byggeaffald og et sorteringsanlæg til byggetræ til genbrug, et projekt, som virksomheden har arbejdet på i to år med blandt andre Stark. Og endelig så skulle Danmarks største plastsorteringsanlæg have været placeret på Vestre Hedevej i Roskilde. Et anlæg som ville koste i omegnen af 250 millioner kroner.

- Nu begynder vi at afsøge markedet for at se, om vi andre steder kan finde en egnet placering til disse anlæg, siger Morten Strandlod.

Det er forventningen, at der med de tre nye anlæg følger cirka 100 arbejdspladser.