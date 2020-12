Roskilde-restauratør: - Vi får så stor opbakning

Jeanette Dalsgaard beholder sit personale i Rådhuskælderen, der i 2019 blev kåret som en af byens bedste forretninger.

Roskilde - 08. december 2020 kl. 13:13 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

- Vi har fået så stor opbakning fra mange af vore kunder. Alle, der kunne nå at få en plads, har været forbi i de sidste par dage, hvor vi så holdt køkkenet åbent hele dagen for at kunne betjene så mange som muligt.

Sådan fortæller Jeanette Dalsgaard hos Rådhuskælderen, som er glad for de mange positive henvendelser, som hun og andre af byens restauratører har fået fra roskildenserne, efter at de nu igen skal lukke pga. corona.

- Den slags luner, og vi skal nok komme i gang på ny, fortæller Jeanette Dalsgaard, der beholder alle sine ansatte med fuld løn under den kommende lukning.

- De ansatte har været her i mange år, og de fortjener en god behandling efter deres store indsats, forklarer hun.

Bliv i byen

Jeanette Dalsgaard opfordrer roskildenserne til at blive i byen og vente på en forhåbentlig snarlig genåbning, når den værste del af coronaen igen er overstået.

- Det vil være dumt at tage til andre byer, hvor der er mindre smitte, og så sprede sygdommen der. Det tror jeg, at langt de fleste godt kan indse.

- Men for restauranterne i Roskilde er det trist, efter at vi nu var kommet pænt i gang oven på forårets nedlukning. Gennem sommeren og efteråret har vi haft flere gæster, fordi de gerne vil bakke os op og savnede at komme ud.

- Sådan en periode får vi nu igen på et tidspunkt, hvor vi skulle hente en vigtig del af årets omsætning. Men med alle de positive tilkendegivelser, som jeg har fået, er der grund til at være optimist. Roskildenserne støtter virkelig deres lokale restaurationsliv og de øvrige brancher, og vi får eksempelvis mange henvendelser om gavekort til en gang i 2021, hvilket jo er en god ting.

Skærer alle over en kam

Samtidig er Rådhuskælderens ejer dog også ærgerlig over, at hun og de øvrige lokale restauratører på ny skal holde for og bliver lukket totalt ned.

- Jeg synes, at man skærer alle over en kam, selv om forholdene kan være meget forskellige indenfor vores branche.

- Hos os og på mange andre restauranter, har gæsterne mundbind på, når de går rundt. Når de skal spise og drikke sidder de stille ned ved deres bord og får serveret af vore medarbejdere, der har visir på, og vi spritter hele tiden alt af.

- Jeg kan ikke indse, at det skulle være farligere end at gå i supermarkeder og stå i kø eller f.eks. være hos bageren. Men nu retter vi os selvfølgelig efter myndighederne, forklarer Jeanette Dalsgaard.

