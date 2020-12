Roskilde Kommune regner med at begynde at vaccinere på de kommunale plejehjem efter jul. Foto: Thomas Olsen

Roskilde regner med at vaccinere på plejehjem i år

- Vi har ikke specifikt fået at vide, om det bliver den 27. eller senere, men KL har meldt ud til kommunerne, at vi forventer at skulle vaccinere mellem jul og nytår, og derfor planlægger vi med at vaccinere fra den 27. december, siger Mette Heidemann, social- og sundhedsdirektør i Roskilde Kommune.