Roskilde præst i hovedbestyrelse

Jakobskirkens præst Katrine Louise Raun er blevet valgt ind i Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse. Hun arbejder som sygehuspræst ved Roskilde Sygehus. Som medlem af Hovedbestyrelsen vil hun arbejde for, at man som kræftramt får den bedst mulige støtte under hele forløbet fra diagnose til behandling, og at kræftramte og pårørende tilbydes relevant og god støtte.