Next Step-pigerne levede popstjernedrømmen ud, da de gik i studiet med Søren Poppe, som også fik noget tilbage af pigerne.

Roskilde-piger indsynger sang med grand prix-vinder

Roskilde - 16. juni 2021 kl. 13:47 Af Christina Helene Andersen Kontakt redaktionen

Mange drømmer om at lave årets sommerhit, og et bud på det er sangen »Vi kan mere, end vi tror,« som kommer fra en noget usædvanlig konstellation.

Sangen er nemlig lavet skrevet af Søren Poppe, der vandt det danske melodi grand prix med Rollo & King i 2001, og indspillet i samarbejde med en gruppe unge piger fra stu-uddannelsen Next Step i Roskilde.

- Sangskrivningen har i mange år været på meget lavt blus for mit vedkommende, og en oplevelse som denne her kan godt bekræfte både mig selv og folk omkring mig i, at man stadig har styr på det, fortæller Søren Poppe.

Superfan fik en idé Historien om, hvordan en kendt popstjerne og en gruppe elever fra Next Step i Roskilde fandt hinanden, er meget kendetegnende for Next Steps overordnede filosofi. På den lille stu-uddannelse er der nemlig altid plads til nye ideer - og der er aldrig langt fra idé til handling, fortæller elev Emilie Ljunggren.

- Jeg har lyttet rigtig meget til Søren Poppes musik, og så fandt jeg ud af, at en af mine klassekammerater kender ham privat, fordi hendes far er en af hans venner. Så jeg sendte ham en videohilsen og fik også en tilbage, griner den glade Poppe-fan.

Emilie har altid været glad for at synge, og pludselig opstod ideen med at lave en sang om de udfordringer, man står i som ungt menneske. Især hvis man som de fleste unge, der lander hos Next Step, har et langt og tungt skoleforløb bag sig fyldt med dårlige oplevelser. Flere slås med social angst og dårligt selvværd - og det ville derfor være oplagt at skrive en sang om det, syntes hun.

- Og vores skoleleder var straks med på ideen, for sådan er det her på Next Step. Intet er umuligt, vi prøver altid at løfte hinandens ideer og få det til at lykkes. Det er megafedt, siger Emilie Ljunggren.

Kæmpe udfordring På stu-uddannelsen skræddersys hvert forløb til den enkelte elev, og der er stort fokus på at skabe et trygt rum, hvor pigerne kan udfordre sig selv og opleve glæden ved at få succes med nye ting. Der er både heste, kajakroning og natur på skoleskemaet hos Next Step - og nu har eleverne også prøvet kræfter med at synge i et professionelt musikstudie.

- Det giver eleverne et enormt selvværd, at de har fået lov at være med i hele processen og følge den til dørs. At turde stille sig op og synge er jo en kæmpe udfordring, særligt for vores elever, hvor mange er nonverbale. Her har vi virkelig flyttet noget, forklarer skoleleder Lone Hansen.

Men det er ikke kun pigerne, der har fået noget ud af processen. Også sangskriveren selv har kunnet spejle sig i de problematikker, som pigerne har kæmpet med - og netop derfor var denne sang noget helt særligt at skrive for ham:

- Det fede ved processen som sangskriver er, at hele oplevelsen - fra opskriften til den færdige kage - altid er en fed og givende proces, fordi man hele tiden flytter sig videre i forløbet. Jeg har også haft angst, så det var ret nemt for mig at sætte mig i pigernes sted. Jeg kender alt til det dér med, at ens egne negative tanker gør, at man bliver sin egen værste fjende, siger Søren Poppe.

Plads til at shine For Emilie Ljunggren er oplevelsen bare en af mange, som hun tager med sig videre, når hun om kort tid afslutter sit forløb på Next Step.

- Jeg har virkelig fået plads til at shine her. Jeg har oplevet, at man som person tror på mig, og jeg ved at jeg kan, hvad jeg vil - og jeg vil ikke lade mig begrænse af dem, der ikke tror på det, jeg kan. Ingen døre er lukkede, siger hun stolt - og tilføjer hurtigt med et grin:

- Og så har jeg jo mødt Søren Poppe og fået udlevet drømmen om at være popstjerne!