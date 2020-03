Roskilde-par fanget på coronaskib i Frankrig

Kirsten og John Kejlhof fra Roskilde er blandt passagererne. De er indespærret i deres kahyt og håber, at øget opmærksomhed og pres udefra kan føre til, at de får lov at forlade skibet og tage hjem, i stedet for som planlagt at rejse videre til Savona i Norditalien. De undrer sig over, at skibet overhovedet fik lov at sejle ud.