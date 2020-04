Martin Gerup sørger for akkompagnementet, når Alsang i Roskilde livestreames på Facebook den 4. maj om aftenen. Arrangementet skulle oprindelig have fundet sted på Stændertorvet. Foto: Kim Rasmussen

Roskilde opgiver ikke alsang den 4. maj: Synger sammen på nettet

Ligesom mange andre steder i landet skulle sangglade mennesker have samlet sig i Roskilde mandag den 4. maj og sunget alsang - en tradition, der opstod i Danmark under besættelsen.

I Roskilde skulle det have foregået på Stændertorvet, præcis som de gjorde i befrielsesdagene for 75 år siden. I stedet er fællessangen flyttet over på Facebook, men der er jo nogen, som skal spille og synge for, og det bliver Martin Gerup og Camilla Tiedt Frith fra sangfællesskabet Korkor, som vil gøre det på Roskilde Festival Højskole sammen med Jacob Heide fra Roskilde Synger og Jeanette Højby fra Roskilde Musiske Skole.