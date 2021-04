Roskilde-musiker gik videre til finalen med sin »depressionstechno«

Marcus.wav alias 23-årige Marcus Bjerring er blandt de fem musiktalenter, som er blevet udpeget til at gå videre til finalen i talentprojektet Karrierekanonen. Finalefeltet blev halveret fra 10 til fem efter sidste uges semifinale i DR Koncerthuset, og her gjorde Marcus.wav indtryk på dommerne med sin »depressionstechno«, som han selv kalder sin musik.

Det er Bandakamemiet i Roskilde og DR, som står bag Karrierekanonen, der blandt sine tidligere vindere tæller navne som The Minds of 99, Katinka, Patina og Marie Key. På DR.dk siger radiovært Pelle Peter Jencel følgende om Marcus.wavs sange:

- Når et menneske stiller sig op på en scene, er det nogle gange bare tydeligt, at de kan noget helt specielt - og sådan er det med Marcus.wav. Når man lytter til sangene, føler man, at man kender ham bedre. Og så fortæller han om at have det svært på en måde, så man kan genkende sig selv i det. Det er nogle virkelig flotte tekster, og så har han en fed lyd. Det er en ret svær disciplin at lave house og techno, som bliver til popmusik, siger Pelle Peter Jencel.