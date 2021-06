Roskilde med i stort kulturprojekt: Kunstvandringer med garanti for wauw-effekt

I Roskilde er det Byens hus, der sammen med kulturkonsulent Marie Berthelsen har taget initiativet til at gå med i projektet, og de har fået seks lokale partnere med på vognen: Aaben Dans, Nationalpark Skjoldungernes Land, Sct. Hans Have, Danmarks Naturfredningsforening Roskilde, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur og Roskilde Bibliotek.

- Det er så mega spændende at prøve noget nyt. Byens hus er sat i verden som et permanent folkemøde i Roskilde - og i dette møde mellem folk kan kunst både skabe noget at mødes om, et nærvær og nye perspektiver. Coronatiden har lært os, at vores landskaber og natur kan være kilde til glæder midt i sorgen over pandemiens begrænsninger. Den har også mindet os om, at vi er afhængige af hinanden. Og når så mange lokale partnere og seje kunstnere er med, er der wauw-effekt-garanti - så for mig kan det ikke blive september hurtigt nok, siger leder af Byens hus Roskilde Kathrine Krone Laurent.