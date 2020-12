Jan Hemberg Herskov har meldt sig ind i kampen om at blive spidskandidat for Dansk Folkeparti ved regionsvalget til november.

Roskilde-mand vil være ny DF-spids

Efter at den tidligere spidskandidat Peter Jacobsen meddelte i sidste uge, at han ikke genopstiller som spidskandidat for Dansk Folkeparti i Region Sjælland, skal partiet have ny spidskandidat til regionsvalget næste år - og det kan meget vel blive en Roskilde-mand. Jan Herskov har meldt sig som kandidat.