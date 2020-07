Makeup-artisten Natascha Pedersen har arbejdet sammen med Per Bloch om musikvideoen.

Roskilde-kunstner laver musikvideo på to sprog sammen med kendt makeup-artist

Roskilde - 02. juli 2020 kl. 19:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hybridkunstneren Per Bloch fra Roskilde bor og arbejder i dag i Nuuk i Grønland. Sidste år udgav han spoken word-albummet »Vi skal noget sammen«, og nu har han fået lavet en musikvideo til et af numrene, »Som i en drøm«. Men i stedet for at nøjes med én video er det blevet til to udgaver: en på dansk og en på grønlandsk, og det er Per Bloch selv, som har indtalt teksten på begge sprog. Den grønlandske udgave hedder »Soorlu sinnattoq«.

Musikvideoen er skabt af Per Bloch i samarbejde med filmmageren Anders Berthelsen, danseren Maria Høegh Lyberth og makeup-artist Natascha Pedersen. Sidstnævnte har over 100.000 følgere på Instagram og har haft flere opgaver i USA og Canada.

- Det er ikke så tit, at jeg har mulighed for at lege helt frit og uden rammer. Det har været vildt inspirerende at lade fantasien få frit løb og give den gas med farver og teknikker, siger hun.

En bærende scene i videoen er optaget i den grønlandske billedkunstner Bolatta Silis-Høeghs kunstinstallation i centrum af Nuuk, mens musikken til »Som i en drøm« er skabt af Andachan (Anda Otto Schmidt) fra Sisimiut i Vestgrønland.

Danseren Maria Høegh Lyberth er med i musik-

videoen til Per Blochs nummer, der også gør brug

af en kunstinstallation af den grønlandske

billedkunstner Bolatta Silis-Høegh.



- Den måde at arbejde på er meget kendetegnende for mig. At blive inspireret af de mennesker og impulser, jeg møder. Der er så meget snak om værdierne i Grønlands undergrund, men der går jo masser af talent rundt på gaderne her, så hvorfor bore efter værdi? siger Per Bloch.

De to versioner af musikvideoen kan ses her:

