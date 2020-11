Roskilde-kunstner laver international musikvideo

Et grønlandsk-fransk-dansk samarbejde har resulteret i en ny musikvideo fra spoken word-albummet »Vi skal noget sammen« af hybridkunstneren Per Bloch fra Roskilde. Han bor og arbejder i dag i Nuuk i Grønland og udsendte for et år siden albummet, der består af 21 numre i en række samarbejder med internationale musikere og producere.