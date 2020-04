Daginstitutionerne i Roskilde Kommune bliver snart igen fyldt med børn, omend det kommer til at ske i etaper.

Roskilde klar med plan: Børnehaver og skoler kan tage imod børn fra på torsdag

Roskilde - 13. april 2020 kl. 19:13 Af Lars Ahn Pedersen

De første dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune er klar til at tage imod børn fra torsdag den 16. april, men der bliver tale om en trinvis genåbning frem til onsdag den 22. april, der endda kan udskydes på grund af lokale forhold.

Det fremgår af hovedprincipperne i den genåbningsplan for skole- og børneområdet, som økonomiudvalget og skole- og børneudvalget vedtog på et ekstraordinært møde mandag eftermiddag.

- Der melder sig en ny hverdag for både børn, forældre og medarbejdere, og der skal være klare og trygge rammer på plads, så vi følger de sundhedsmæssige retningslinjer. Jeg vil gerne takke de mange lærere, pædagoger og rengøringsmedarbejdere, der går til opgaven med krum hals, så genåbningen kan blive en realitet for mange af de yngste elever og børnehavebørn fra torsdag, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Genåbning af dagtilbud For dagtilbuddene gælder generelt, at børn i børnehave (3-5 år) begynder fra 16. april og har stedet for sig selv resten af ugen. Børn indmeldt i vuggestue (0-2 år) starter mandag den 20. april, mens nye børn, som er indmeldt i vuggestue eller børnehave pr. 1. eller 15. april, begynder onsdag den 22. april.

Det vil sige, at dagtilbuddene genåbner over en seks dage lang periode, og datoerne kan ændres afhængig af lokale forhold. Ifølge kommunen har 26 daginstitutioner meldt sig klar til at følge hovedprincipperne og tidsplanen, mens 24 daginstitutioner er nødt til at bruge mere tid på at blive klar til at tage børn ind.

Der udarbejdes en særskilt åbningsplan for dagplejen, og tidsplanen for de selvejende dagtilbud kendes først tirsdag den 14. april.

Genåbning af skolerne For skolerne er hovedprincipperne, at elever i 0.-1. årgang begynder den 16. april, 2.-3. årgang starter den 20. april, mens 4.-5. årgang kan vende tilbage den 22. april. Igen er det op til de lokale forhold, om tidsplanen holder. 10 skoler har meddelt, at de er klar til at følge hovedprincipperne og tidsplanen, mens tre skoler allerede kan tage imod 0.-5. årgang fra den 16. april. Tre skoler er klar til at åbne for 0.-3. årgang den 20. april og vil derfra kunne følge tidsplanen.

Nordgårdsskolen, SCR Hedevang og Ungdomsskolens heltidsundervisning kan alle åbne fra den 16. april, og SCR Lysholm kan følge hovedprincipper og tidsplan. Alle klubber er klar til at åbne, når 4.-5. årgang på de enkelte skoler er tilbage. Elever i 6.-9. årgang må vente og vil fortsat få fjernundervisning.

Overgang udskudt Hvad angår den planlagte overgang fra dagtilbud til sfo og fra sfo til klub den 1. maj, bliver den flyttet til 1. juni.

- Vi har lavet en overordnet plan, men de lokale forhold spiller ind på mulighederne, og der kan først åbnes, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt for både børn og personale. Derfor vil der også være forskel på, hvornår den enkelt institution eller skole åbner. Jeg vil opfordre forældre til at følge med på AULA og Famly i morgen, hvor den enkelt institution og skole vil gå mere i detaljer, siger formand for skole- og børneudvalget, Jette Henning (S).

Enhedslisten og SF havde inden mødet stillet forslag om, at hele genåbningen blev udskudt til mandag den 20. april for at give ekstra tid til forberedelse.