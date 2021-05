Roskilde kan købe kurhuset

Roskilde Kommune får nu også mulighed for at købe Bindesbølles historiske kurhus i den vestlige del af det gamle Sct. Hans Hospital, hvor man tidligere har købt de øvrige bygninger af Region Hovedstaden, der ikke længere skal bruge dem til psykiatrisk hospital.

Hidtil har det ikke været muligt at flytte de nuværende patienter fra Kurhuset, men en ny plan giver nu Region Hovedstaden mulighed for at bygge et ekstra hus til dem i den østlige del af det store hospitals-område.