Se billedserie Jesper Handberg Nielsen, der har boet i Bangkok i en årrække, debuterer med spændingsroman fra den aisiatiske metropol. Foto: Ib Halling

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-journalist skriver roman om Thailands skyggesider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-journalist skriver roman om Thailands skyggesider

Roskilde - 11. december 2020 kl. 09:57 Kontakt redaktionen

Mange kender Thailand som et tropisk paradis med tilnavnet "Smilets Land". Men under overfladen eksisterer et splittet samfund, som de fleste danskere ikke skænker en tanke.

- Thailand er et samfund med enorme forskelle i status og indkomst, og det skaber spændinger. Siden 70'erne har de spændinger med mellemrum ført til blodige sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker i Bangkoks gader, fortæller forfatteren Jesper Handberg Nielsen, der har boet i Bangkok i en årrække.

Det virkelige Thailand

Debutromanen Bangkok Brænder er inspireret af den dybe konflikt, som i mange årtier har præget og plaget den thailandske nation. I 2010 førte væbnede sammenstød og en militæroperation til mere end 90 døde i Bangkoks centrum, og idéen til Bangkok Brænder begyndte at vokse og tage form. På det tidspunkt vidste Jesper Handberg Nielsen, at der var en baggrundshistorie til en fortælling.

- Det her er hverken en historiebog eller et anklageskrift. Det er en fiktiv fortælling, som sender dig på en rejse til et andet Thailand, end det du finder på Patong Beach. Mit håb er, at historien gør danske læsere nysgerrige på, hvad der - også lige nu - foregår i det virkelige Thailand, siger Jesper Handberg Nielsen.

Skjult efterforskning

I Bangkok Brænder følger vi Jack Wongsavul, der er blevet ansat som sikkerhedskonsulent for Thailands trafikminister, netop som der dukker et forrådnet lig op på selvsammes byggegrund. Jack får til opgave at efterforske sagen i det skjulte.

Sammen med ministerens datter skal han forsøge at finde frem til sandheden om den døde før politiet og pressen. Voldsomme sammenstød mellem demonstranter og militær i Bangkoks gader besværer opklaringen, og Jack må både kæmpe mod en ukendt fjende fra fortiden og gamle spøgelser fra sit danske ophav.

Jesper Handberg Nielsen er uddannet fagjournalist og indehaver af Skrivekompagniet. Bangkok Brænder udkommer 21. december på Byens Forlag.