Se billedserie Oskar Kolianders kunstværk "Helix" snor sig gennem parken ved Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde har fået sin egen spiral: Er ikke kun til de studerende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde har fået sin egen spiral: Er ikke kun til de studerende

Roskilde - 14. august 2020 kl. 18:41 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De havde drømt om 300 deltagere, men Zealand - Sjællands Erhvervsakademi måtte nøjes med en tiendedel af det antal, da der fredag eftermiddag var indvielse af et nyt kunstværk i skolens park på Maglegårdsvej. For at mindske risikoen for smittespredning måtte skolens medarbejdere og studerende blive væk, og så var det kun en lille skare af indbudte gæster, som fik lov at høre kunstneren Oskar Koliander fortælle om sin spiralformede skulptur »Helix«, der er græsk for »spiral«.

Læs også: Rekordmange unge optaget på sjællandske uddannelser

- DNA holder og videregiver information, og det samme gør uddannelsessteder. DNA er en dobbeltsløjfe, men bliver til en enkeltsløjfe, når den deler sig for at dele information, så det er det, »Helix« gør. Og ligesom DNA er uddannelsessteder nødt til at ændre sig og tilpasse sig omverdenen, siger han.

Håbet er, at »Helix« kan blive et samlingspunkt, ikke kun for Zealands studerende, men også for Roskildes borgere, som er velkomne til at bruge parken.

- De studerende kan bruge »Helix« til at finde skygge, ro og samtaler, siger Oskar Koliander.

Hver ende af kunstværket er forbundet til en grussti, der går gennem parken, og om aftenen vil der være lys på, så det får nyt liv.

relaterede artikler

Flere søger ind hos erhvervsakademiet 06. juli 2020 kl. 06:00

Her er Sjælland nu omdøbt til Zealand 06. januar 2019 kl. 08:15

Vendt 180 grader: Nu møder de studerende hinanden 31. oktober 2018 kl. 14:58