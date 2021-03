Jan Herskov har skaffet DF mange nye medlemmer i Roskilde, så partiet står stærkere før kommunevalget. Foto: Mie Neel

Roskilde-formand skaber: DF-fremgang midt i modvinden

Roskilde - 06. marts 2021 kl. 05:29

Mens Dansk Folkeparti for tiden er ude i kraftig modvind på landsplan, er det lykkedes formanden i Roskilde Jan Herskov at skaffe betydelig lokal fremgang.

- I løbet af en måned har vi faktisk fået over 20 ekstra medlemmer, hvoraf halvdelen er nye, mens den anden del er tidligere medlemmer, der nu er kommet med igen.

- Jeg har ringet og talt med folk, mens jeg opfordrede dem til at være med. Nogle siger, at de ikke har lyst til at deltage i politiske møder, men det behøver man heller ikke nødvendigvis for at være i et parti.

Dansk Folkeparti i Roskilde er nu oppe på 150 medlemmer, og Jan Herskov er sikker på, at det vil være et vigtigt udgangspunkt til efterårets kommunalvalg.

- Så har vi flere folk, der kan tale med naboer, venner og bekendte. Det stiller os stærkere lokalt i Roskilde. Samtidig tror jeg, det også er vejen til at få en positiv udvikling på landsplan, siger han.

Skal være troværdig

For Jan Herskov er det helt afgørende at være troværdig, hvis man skal have indflydelse i kommunalpolitik. Så skal man have nogle kandidater, som folk kender og stoler på.

- Derfor er jeg også optimistisk frem mod kommunalvalget til november. Forhåbentlig kan vi igen få tre pladser i byrådet - eller i hvert fald mindst to.

- Jeg håber, at vores spidskandidat Merete Dea Larsen kan blive borgmester. Hun har efterhånden været med i en del år og er godt inde i sagerne.

- Merete gør det godt, så hun vil være en fin leder for Roskilde Byråd, mener han.

Jan Herskov har altid været interesseret i samfundsforhold og kom med i lokalpolitik, da der i sin tid skulle opføres en børnehave i hans lille hjemby Herringløse i den nordøstlige del af kommunen.

Mod EU og flere flygtninge

Gennem mange år var han med i kommunalpolitik for Venstre, men til sidst syntes han, at partiet var for EU-begejstret og tillod for stor indvandring.

- Efter min mening bestemmer EU alt for meget hos os. F.eks. om børnepenge til udlændinge, der arbejder her, og med fri bevægelighed for arbejdskraft over grænserne.

- Vi har også fået for stor indvandring. Når flygtninge får asyl her, fordi de er flygtet fra krig og ulykker, må de også tage hjem og hjælpe med genopbygningen af deres eget land, når der bliver fred igen.

- Vi bruger for mange penge på mennesker, der ikke kan eller vil falde til i det danske samfund. Det går så ud over vores indsats både for de ældre og for mange unge, der har problemer, siger Jan Herskov.

- Nu har de fleste andre partier jo også forstået det. Men der er stadig brug for DF, for de er fortsat alt for bløde pp disse punkter, mener Jan Herskov. tk

Blå bog

Navn: Jan Herskov.

Født: 1966 i Høje-Taastrup.

Faderen arbejdede i Carlsbergs kørselsafdelingen.

Moderen var i et lokalt boligselskab.

Jan er vokset op i Ishøj, hvor han også gik i skole.

Først arbejdede han med at sælge kontorartikler,.

I 1993 kom han ind på Politiskolen.

De første år som betjent arbejdede han bl.a. på Vesterbro.

I 2006 kom han til Roskilde Politi i Kornerups Vænge.

Nu er han indsatsleder på politigården Skovbogade.

I 1989 flyttede han til Herringløse, men er nu flyttet videre til Neergaardsparken ved Holbækvej.

Herskov meldte sig ind hos Venstre i 1992, og

I 1995 kom han ind som medlem af den daværende Gundsø Kommunalbestyrelse.

Ved kommunesammenlægningen kom han med til Roskilde Byråd, hvori han sad frem til 2009.

Efter et opgør i Venstre gik han i 2008 over til De Konservative.

Her var han dog ikke længe og tog derefter en pause fra politik.

I 2015 meldte han sig så ind hos Dansk Folkeparti, hvor han har været formand siden 2016.

I 2017 blev han valgt som medlem af Sjællands Regionsråd og som suppleant til Roskilde Byråd