Roskilde-formand leder for alle lønmodtagerne

Bo Viktor fra Roskilde er blevet valgt som formand for de 33.000 lønmodtagere i organistationen FH-Østsjælland.

Roskilde - 16. december 2020 kl. 08:41 Kontakt redaktionen

Den hidtidige formand for LO i Roskilde-området, Bo Viktor Jensen, er blevet valgt til formand for den nye organisation FH-Østsjælland, der samler alle lønmodtagerne i et område, svarende til det gamle Roskilde Amt.

Fagbevægelsens Hovedorganisation blev oprettet tilbage i 2019 ved en sammenslutning af LO og FTF, der var hovedorganisationer for henholdsvis faglærte og ufaglærte arbejdere samt funktionærerne. Nu gennemføres en tilsvarende fusion altså på lokalt plan.

Fra LO kommer f.eks. HK, 3F, Metal, FOA og en række mindre forbund. Fra FTF kommer grupper som lærerne, sygeplejerskerne, politibetjentene, pædagoger og socialrådgivere.

I det gamle LO Roskildeegnen var der knapt 10.000 medlemmer, mens den nye organisation FH-Østsjælland samler over 33.000 medlemmer i følgende kommuner:

Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge og Stevns.

Stolt og glad - Jeg er både stolt og glad over denne tillidserklæring, siger Bo Viktor, der blev valgt enstemmigt, da en bebudet modkandidat alligevel trak sig.

- Nu skal vi i gang med at varetage lønmodtagernes fælles interesse i vores område.

- Samtidigt er det også et lidt vemodigt farvel efter 130 år med LO-Roskilde og før det Arbejdernes Fællesorganisation.

En så stor ny organisation giver samtidig kræfter, så vi kan opnå en betydelig gennemslagskraft over det hele - og komme rundt i alle hjørnerne, forklarer Bo Viktor.

FH skal varetage lønmodtagernes overordnede fælles interesser, f.eks. i forhold til kommunerne, regionen og andre instanser.

De enkelte overenskomster med arbejdsgiverne, der fastsætter medlemmernes løn- og arbejdsforhold i virksomhederne, forhandles fortsat af de enkelte fagforeninger og deres landsdækkende forbund som f.eks. Dansk Metal eller Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening.

Resultater med humor Den nu 60-årige Bo Viktor er en kendt og vellidt veteran i den lokale fagbevægelsen.

Den tidligere portør fra Sct. Hans blev allerede som 21-årig valgt som tillidsmand af kollegerne på det store psykiatriske hospital, som dengang var Roskildes største arbejdsplads.

Senere blev han så formand for Roskilde-afdelingen af FOA (Fag og Arbejde), der organiserer en række offentligt ansatte hos både staten, regioner og kommuner, og for et par år siden efterfulgte han Snedker- Tømrernes Torben Jørgensen som formand for LO i Roskilde-området.

Som tillidsmand og faglig leder har Bo Viktor ofte anvendt humor som en god metode til at opnå resultater.

- Så bliver situationen blødt op, og det bliver lettere for begge parter at komme ud af døren med et resultat.

Denne kunnen var der igen brug for, da han for nylig blev involveret i en krise på Roskilde Sygehus, hvor en 'umulig leder' var i færd med at jage en stor del af personalet væk i den tekniske afdeling.

