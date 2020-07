Helga Waage havde barndomsvennen og skuespilleren Thure Lindhardt som ambassadør for sin debutroman »Røverhistorier fra Roskilde«, da den udkom i december 2017. Her ses de sammen, da de signerede bøger i Flensborg Bog & Idé i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Roskilde-forfatters roman kan blive filmatiseret med Thure Lindhardt

Ungdomsromanen »Røverhistorier fra Roskilde« har gode udsigter til at ende som spillefilm eller tv-serie - i hvert fald hvis man spørger Lene Seested ejer og kreativ chef i Panorama House, hvis produktionsselskab Panorama Production har erhvervet filmrettighederne til bogen.

- Vi skal finde nogen at teame op med, der brænder lige så meget for projektet, som vi gør. Der er meget, der skal falde på plads, men jeg tror virkelig på, at det bliver til noget, siger hun.