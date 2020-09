Artiklen: Roskilde-firma vinder klimapris med et halvt års forsinkelse

Roskilde-firma vinder klimapris med et halvt års forsinkelse

Kingspan Insulation ApS, der ligger i Trekroner, er med et halvt års forsinkelse blevet kåret til vinder af Byggeriets Klimapris. Byggeriets Klimapriser skulle have været uddelt af Brancheforeningen Danske Byggecentre i forbindelse med messen Byggeri'20 i Fredericia tilbage i marts, men da messen på grund af Covid-19 blev udskudt til 2022, blev vinderne i stedet kåret i denne uge ved en ceremoni hos Dansk Arkitektur Center i BLOX, København.

Kingspan Insulation fik prisen for sin ambitiøse klimastrategi Net-Zero Energy, der blev iværksat i 2011 og skal gøre firmaets 140 fabrikker CO2-neutrale i 2020. Kingspans nye Kooltherm-fabrik i Sverige på 18.000 m2 ventes snart at være klar til at levere isolering, der er produceret på 100 procent vedvarende energi, til Danmark og resten af Norden.