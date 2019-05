Se billedserie Lars Skjoldby (tv) glæder sig over, at Skjoldby & Co. har vundet en SEMrush Nordic Award for sin kampagne for Tandlægen.dk. Foto: Don?t Panic and Axlund Foto Foto: Teodor Axlund

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-firma vælter sig i priser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-firma vælter sig i priser

Roskilde - 02. maj 2019 kl. 16:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det regner for tiden med priser ned over den Roskilde-baserede marketingvirksomhed Skjoldby & Co. Det digitale marketingbureau vandt i sidste uge en pris ved SEMrush Nordic Awards i Stockholm for den bedste lokale kampagne. Skjoldby & Co. blev belønnet for en kampagne for www.tandlægen.dk, der har hjulpet kæden med at finde ud af, hvordan den får bedst ud af sine annoncekroner på nettet.

- Til trods for at tandlægen.dk driver fysiske forretninger, har de et meget digitalt mindset. Det er et drømmescenarie for vores medarbejdere. For det giver os de allerbedste forudsætninger i samarbejdet, og det er hovedårsagen til, at vi kan levere så gode resultater, som bliver anerkendt internationalt, siger adminstrerende direktør Lars Skjoldby, som stiftede Skjoldby & Co. for godt syv år siden.

Oven på triumfen i Stockholm kan Skjoldby & Co. også bryste sig med at være blevet kåret til årets bedste praktiksted blandt de studerende på Zealand - Sjællands Erhvervsakademi. Virksomheden var blevet nomineret til prisen af Josefine Evjen, som studerer til markedsføringsøkonom og er i praktik hos Skjoldby & Co.

- Vi er meget glade for prisen, fordi den afspejler, at vi er glade for at have praktikanter - og de bliver udfordret og har det godt hos os. Vi har haft praktikanter fra erhvervsakademi-uddannelserne de seneste fem år, og vi får altid en masse friske input, nye vinkler og metoder samt en masse gå-på-mod tilført fra de unge Zealand-studerende. Josefine er ingen undtagelse - hun har faktisk gjort sig så uundværlig, at vi har ansat hende i en fuldtidsstilling efter endt uddannelse til markedsføringsøkonom til sommer, siger Lars Skjoldby.

Josefine Evjen og Skjoldby og Co. skal nu repræsentere Region Sjælland til den store landsfinale på Børsen tirsdag den 28. maj.