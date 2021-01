Hartvig Consult i Roskilde har vundet en rammeaftale om at levere rådgivning til Københavns Kommune på kloakområdet. Foto: Hartvig Consult

Roskilde-firma skal rådgive Københavns Kommune

Roskilde - 15. januar 2021 kl. 04:03 Kontakt redaktionen

Roskilde-virksomheden Hartvig Consult har vundet Københavns Kommunes udbud, der vedrører rammeaftale om kloakrådgivning. Rammeaftalen er gældende i to år med mulighed for to års forlængelse.

Hartvig Consult skal med den nye rammeaftale levere rådgivning til Københavns Kommune. Rådgivningen vedrører kloakopgaver omkring renovering og vedligeholdelsesopgaver på de ejendomme, som Københavns Kommune står for at vedligeholde, hvilket blandt andet er skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg og meget andet.

- Vi er virkelig glade og stolte over at have vundet dette udbud hos Københavns Kommune. Vi har i rigtig, rigtig mange år specialiseret os i netop dette område, og vi følte, at det var den helt rette rammeaftale for os at få i hus. Vi har alle de efterspurgte kompetencer og brænder for disse opgaver, så vi glæder os til at komme i gang, til fælles glæde for både os og Københavns Kommune, siger Hartvig Consults daglige leder Mads Olsen.

Hartvig Consult har i mere end 20 år arbejdet med rådgivning og projektering omkring kloakrenovering, vandafledning, håndtering af regnvand, skybrudssikring, LAR med forsinkelse og belægning som niche-fokus. Dermed er Hartvig Consult en specialiseret rådgiver, der kan varetage alt omkring udvikling, projektering, projektstyring og håndtering af entreprenører af disse opgaver. Dertil kommer specialudviklede digitaliseringssystemer, der giver en rød tråd i ordrestyringen og giver et højt tempo i sagerne.

- Vi vandt blandt andet, fordi vi har de rette medarbejdere til opgaverne. Vi har medarbejdere, der er specialiseret indenfor blandt andet kloakker og håndtering af regnvand, og deres stærke CV'er var medvirkende årsag til, at vi vandt udbuddet, hvilket vi alle i Hartvig Consult naturligvis er stolte over. Og med vores digitaliseringssystemer kan vi oprette et højt tempo på opgaverne, med sikkerhed for at få det hele med, så vi er ikke i tvivl om, at vi er de stærkeste til opgaverne og glæder os til samarbejdet, siger Hartvig Consults indehaver Peter Hartvig.