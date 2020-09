Medarbejderne i Roskilde-virksomheden Formue- & Investeringspleje A/S står endnu stærkere rustet til at fortsætte deres vækst med en international partner som medejer i Söderberg & Partners. Foto: PR Foto: Lars Møller/Lars Moeller

Roskilde-firma får international koncern som medejer

Roskilde - 09. september 2020 kl. 04:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde-virksomheden Formue- & Investeringspleje A/S har indgået aftale med den internationale forsikrings- og pensionskoncern Söderberg & Partners om et strategisk partnerskab.

Læs også: Kapitalforvalter får nyt navn efter 20 år

- Partnerskabet åbner helt nye perspektiver. Vi står endnu stærkere og kan samtidig fortsætte vores udvikling ud fra de samme værdier, vi hele tiden har arbejdet efter, siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S i en pressemeddelelse.

I praksis bliver Söderberg & Partners svenske holdingselskab medejer af Formue- & Investeringspleje A/S, der fortsætter under samme navn og med samme daglige ledelse i Tjæreby ved Roskilde.

100 gange større

Med aftalen får Söderberg & Partners et nyt og tredje forretningsben med formuerådgivning og kapitalforvaltning i Danmark, hvor aktiviteterne hidtil har været koncentreret om erhvervsforsikringer og firmapension. Det nye forretningsområde skal drives og varetages af Formue- & Investeringspleje A/S som et selvstændigt og uafhængigt tilbud i forhold til koncernens forsikringsmægler-virksomhed.

Söderberg & Partners har i en årrække drevet Private Banking i Sverige og Norge, og nu kommer turen til Danmark. Den opgave ser Formue- & Investeringspleje A/S frem til at varetage, samtidig med at partnerskabet åbner nye muligheder for virksomhedens eksisterende kunder.

- Vi får en vigtig og stærk partner inden for compliance, it-udvikling og på investeringssiden. Söderberg & Partners er stærk inden for investeringsanalyse og -placering. Vi får adgang til stordriftsfordele, der vil sænke vores relative omkostninger og dermed sikre større konkurrencedygtighed på vegne af vores kunder, siger Robert Thiesen og tilføjer, at de to virksomheder tilsammen får en volumen, der bliver cirka 100 gange større end den nuværende hos Formue- & Investeringspleje A/S.

Vil ansætte flere

Formue- & Investeringspleje A/S blev etableret i 2000 og har mere end 20 års erfaring inden for rådgivning, formuepleje og kapitalforvaltning. Virksomheden forvalter i dag cirka fire milliarder kroner for selskaber, fonde og private.

Söderberg & Partners-koncernen forvalter godt 400 milliarder kroner, og med partnerskabet står de to virksomheder endnu stærkere i konkurrencen med bankernes Private Banking-produkter.

- Vi får endnu større muligheder for at styrke vores eksisterende og kommende kunder, og i takt med at vi udvikler vores portefølje, vil vi også udvide staben af medarbejdere, siger Robert Thiesen.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

