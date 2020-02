Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde-firma bygger datacenter til nyt supersygehus

Roskilde - 26. februar 2020 kl. 12:20 Af Lars Kimer

Roskilde-virksomheden Coromatic har vundet entreprisen på at bygge det center, der skal huse alle data til det nye supersygehus i Region Midtjylland, som skal ligge ved Gødstrup uden for Herning.

- Det her er en anseelig kontrakt for vores virksomhed, for vi skal jo ikke bare levere infrastrukturen, men også servicen af den, siger direktør i Coromatics datacenterdivision Lars Frandsen uden at komme nærmere ind på ordrens størrelse.

Faktisk er der ikke bare tale om ét datacenter, men to, og netop en del af sikkerheden i det, Coromatic laver, er, at der skal to af alt.

- Vi har at gøre med meget væsentlig data, det siger sig selv, når der er tale om et sygehus og informationer om patienter. Derfor er noget af det, vi vinder på, vores evne til at have længst mulig oppetid og til at have et system, der kan håndtere, hvis dele af systemet svigter, siger Lars Frandsen.

Coromatic har netop afsluttet et projekt med at bygge et lignende datacenter ved Kolding for Region Syddanmark.