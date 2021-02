Foto Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Roskilde fik økonomisk: Plus på bygnings-rokade

Roskilde - 03. februar 2021 kl. 13:18

Roskilde Kommune har fået et tiltrængt økonomisk plus på en stor rokade mellem en række af sine forskellige grunde og arealer.

Den gamle Gråbrødre Skole (tidligeer kommunale realskole) ved Grønnegade er solgt for 60 mio. til firmaet Core Bolig X, der her vil indrette ca. 40 lejligheder i de eksisterende byginger samt en nyopført fløj over mod Hersegade.

Tidligere afviklede aftenskolerne deres undervisning på skolen, men denne aktivitet er nu flyttet til Kildegården sammen med flere sportsaktiviteter og andre tilbud, så der nu er skabt et stort fritidscenter på den gamle kaserne. Her har kommunen haft udgifter på 17,5 mio til at købe den tidligere retsbygning (kommandanthuset) ud mod Møllehusvej samt brugt 38 mio. på at renovere området.

Endelig har kommunen også for 29 mio. solgt området ved rundkørslen på Helligkorsvej og Møllehusvej til en privat investor, som her skal opføre nye boliger.

Samlet har kommunen således fået et økonomisk plus på næsten 35 mio. kroner, hvilket luner godt i den tidligere så slunkne kasse.

-Nu får vi flere boliger og ekstra beboere i Bymidten, samtidig med at vi har fået skabt et kraftcenter til forenings- og fritidslivet på Kildegården. Det er to positive resultater sammenlagt, mener borgmester Tomas Breddam.