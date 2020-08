Maria Nordahl Rasmussen skal lede de nye kor, »D?kor for alle« og »D?Rytmisk kor«.

Roskilde får to nye kor

Roskilde - 08. august 2020 kl. 11:49 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er 30 kor- og sangforeninger i Roskilde, og nu kommer der endnu en. D'kor er en nystiftet korforening, der til efteråret opstarter to nye rytmiske kor.

- Der er flere kor i Roskilde, men vi synes, at vi rammer ind i noget, der ikke er her i forvejen, siger foreningens formand, Kitte Rhod Sander.

Det, som Kitte Rhod Sander synes, at D'kor rammer, er pladsen til, at alle kan være med. Det ene kor er for alle, der vil være med uanset, om man aldrig har sunget i kor før. Det andet er for dem, der har erfaring med at synge kor, men ingen af korene kræver, at man kan læse noder.

Alle kan være med - I »D'kor for alle« er der ingen forventninger. Man kommer og har det sjovt og lærer nogle forskellig flerstemmige numre. Det er ikke kirkekor, men kendte popsange, som vi synger trestemmigt, siger Kitte Rhod Sander.

Om korene »D’kor for alle« er et rytmisk kor for alle.

Udover korworkshoppen den 30. august er der to gratis koraftener tirsdag den 1. september og tirsdag den 8. september, begge dage kl. 19.15-21.15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, Roskilde.

»D’Rytmisk kor« er for let øvede og øvede sangere.

Der er to gratis koraftener onsdag den 2. september og 9. september, begge dage kl. 19-21 på Tjørnegårdskolen, Hyrdehøj 3, Roskilde. De to kor skal ledes af Maria Nordahl Rasmussen, der er uddannet i musikvidenskab og underviser i solosang og rytmisk kor.

- Det vigtigste i mine kor er sangglæde og livsglæde, siger hun og opfordrer især mænd til at dukke op.

Midt i en coronatid Det var meningen, at korene skulle være startet allerede før sommerferien, men planerne blev bremset af coronarestriktionerne og den øgede smittefare, som fællessang udgør.

Nu må man gerne synge i mindre grupper, med to meters mellemrum og hovederne vendt i samme retning. Ifølge Kitte Rhod Sander bliver reglerne lempet endnu mere i midten af august.

Det ville være dejligt, for det kan være svært at finde plads til de to meters afstand, men Kitte Rhod Sander mener ikke, at koret når en størrelse, hvor pladsen bliver et problem.

- Vi håber på 15-20 stykker i hvert kor, men målet er ikke at blive kæmpestort. Maria vil hellere dyrke, at hun kender dem, der synger, og at de kender hende, siger Kitte Rhod Sander.

Hvis man er i tvivl, om man skal synge alt eller bas, eller om man skal indfinde sig i »D'kor for alle« eller »D'rytmiske kor«, så holder foreningen korworkshop i Musikkens Hus på Kildegården søndag den 30. august klokken 14-16.

De følgende to uger, vil der tirsdag og onsdag være gratis prøvelektioner, hvor man kan prøve korsangen af.

