Den gamle Tæppeland-bygning på Københavnsvej blev for flere år siden delt op i to ejendomme, som nu begge kommer til at indeholde fitnesscentre. Nummer 70 er blevet købt af Bakke Finans Aps, og den 1. marts åbner Fitness OK i lokalerne. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde får seks fitnesscentre inden for kort afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde får seks fitnesscentre inden for kort afstand

Roskilde - 28. december 2019 kl. 09:39 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med fitnesscentret iGyms åbning på Københavnsvej 72 kommer der atter liv i en bygning, der har stået tom det seneste halve år. De får dog snart selskab af et andet fitnesscenter, for den 1. marts slår Fitness OK dørene op på naboadressen Københavnsvej 70, og dermed bliver området for alvor et træningscentrum. Inden for en radius af få hundrede meter finder man nemlig også SATS på Ro's Torv, Anytime Gym på Københavnsvej 69, Loop på Byleddet 1 og Go2Fitness på Industrivej 3.

Læs også: Lopper afløst af fitness

Sascha Bjerregaard fra iGym er dog ikke bekymret for den store koncentration af fitnesscentre.

- Vi har et helt andet koncept, og mange af vores kunder er nybegyndere, så jeg tror ikke, vi kommer til at stjæle kunder fra de andre. Jeg tænker ikke over konkurrencen, men fokuserer på vores eget, siger hun.

Københavnsvej 70 har længe været til salg og har de seneste år haft en række midlertidige lejere, blandt andet Punkt1, Sportmaster Lagersalg og senest Havemøbelhuset. Men nu er det lykkedes erhvervsmægler Jeanne Malev Ebler fra Nordicals at finde en køber i Bakke Finans Aps ved Erik og Annette Filthuth. De har sammen med sønnen Oliver Filthuth og Kenneth Robert Jensen stiftet selskabet Fitness OK, hvor de hver ejer en tredjedel. OK står i dette tilfælde for Oliver og Kenneth, som kommer til at stå for den daglige drift.

Mens iGym råder over 400 m2, har Fitness OK 1000 m2 at gøre godt med. Folkene bag Fitness OK har varslet, at de i begyndelsen af det nye år vil løfte sløret for, hvad det ny center kommer til at indeholde.