Under normale omstændigheder er der trængsel i togene mod København, når det er myldretid. Når den ny ringbane over Ny Ellebjerg til lufthavnen kommer, får pendlerne nye muligheder for at komme til hovedstaden.

Roskilde får flere tog til og fra København

Roskilde - 08. april 2021 kl. 12:09 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Togpendlerne i Roskilde ser ud til at kunne få både i pose og i sæk, hvor regeringens plan for investeringer i landets infrastruktur bliver ført ud i livet.

Udspillet indeholder nemlig både en styrkelse af togdriften mellem Roskilde og København i form af en Ring Syd-bane til lufthavnen, samtidig med at der - igen - åbnes for muligheden for en forlængelse af S-togsnettet, så også Hedehusene, Trekroner og Roskilde kan blive S-stationer.

Det er tæt på at være en opfyldelse af de ønsker, borgmester Tomas Breddam (S) og resten af byrådet har - og når de bliver opfyldt, er en af årsagerne, at ønskerne er blevet fremført igen og igen.

- Vi har kørt et grundigt lobbyarbejde, hvor jeg sammen med et byrådsmedlem har haft samtaler med næsten alle partiers trafikordførere - og med DSB og pendlerne og mange andre - om, hvordan vi har fokus på Roskildes mange togpendlere, og for dem vil der være en markant forbedring. Oven i det kommer så S-toget, som bliver præsenteret som en gave, og det er også fint nok, bare det vigtigste bliver løst først, siger Tomas Breddam.

Tilføjelse af muligheder Han peger på, at forbedringerne for pendlerne ligger i, at der kommer flere forbindelser til København - ikke til Københavns Hovedbanegård, hvor kapaciteten i forvejen er spændt til bristepunktet, men til Københavns Lufthavn.

- Formålet med at få åbnet København på en anden måde, er helt centralt for os. Lufthavnstoget får stop i Glostrup og Ny Ellebjerg, og på den måde år man en helt ny adgang til hovedstaden, fordi Ny Ellebjerg er på metronettet, og så kan man tage videre derfra. Målet er, at der kommer tyveminuttersdrift på lufthavnstoget, og det vil være en væsentlig aflastning og en tilføjelse af en mulighed for at komme til København. Alt i alt vil det betyde forbedringer for de fleste, siger borgmesteren.

Tiltro til forbedringer Skiftende regeringer har tidligere præsenteret planer om at sende S-tog til Roskilde. Hver gang har der i byrådet i Roskilde været enighed om at afslå tilbuddet, dels fordi S-tog blev set som et langsommere og mindre komfortabelt alternativ til regionaltoget, og dels af frygt for, at S-toget på længere sigt ville føre til, at der kunne blive skåret ned i antallet af regionaltogforbindelser mellem Roskilde og København. Med den løsning, der nu bliver lagt op til, fylder den frygt ikke så meget hos Tomas Breddam, som selv har en fortid som Trekroners pendlertalsmand over for DSB, og som også af dén grund har indgående kendskab til den tekniske side af sagen, når der skal foretages ændringer for at få så mange passagerer som muligt frem på den kortest mulige tid.

- Jeg tror på, at dette her giver forbedringer. Det er resultatet af et langt, sejt træk - jeg tror, det er halvandet år siden, jeg første gang talte med transportministeren om det her - og det tager lang tid at forklare, hvorfor Ny Ellebjerg og lufthavnen er helt centrale for at få forbedret forholdene for togpendlerne i Roskilde, men det bliver en forbedring. Og det vigtige for mig er nu, at når tingene skal prioriteres, at det er dét her, der kommer først, sige Tomas Breddam.

Nyt image til station? Regeringsudspillet nævner også Roskilde i andre sammenhænge - eller rettere Gadstrup Station som en af de stationer, der kan komme i betragtning til at få penge fra en pulje til at fremme trygheden på stationerne. Tomas Breddams hilser puljen velkommen, men tillægger den ikke al for megen vægt. Han så hellere, at der blev brugt penge på Roskilde Station.

- Man kan skaffe mange flere penge ved at sælge DSB's areal ved Roskilde Station og bruge pengene på stationen. Den ser ikke særligt indbydende ud, og den slags har betydning for, at man vælger at tage toget eller ej, og om toget vinder markedsandele fra bilen. Ved at sælge jorden, kan vi både få en ny bydel og gøre Roskilde Station kønnere, siger Tomas Breddam, som endnu mangler bekræftelse på, at arealet på sydsiden af Roskilde Station kan sælges.

